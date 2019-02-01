Bakan Yardımcısı İnce: 80 olaydan 47'si muhtarlık seçimleriyle ilgili

İçişleri Bakanı Yardımcısı Muhterem İnce, "Şu ana kadar seçim takvimi başladığından beri toplam 80 olaydan 47'si, muhtarlık seçimleri ile ilgili. Muhtarlık seçimleri ile ilgili demokrasinin akışına aykırı gerginlikleri, kavgaları önlemek için tüm birimlerimiz ile birlikte önlem alıyoruz" dedi.



İçişleri Bakanı Yardımcısı İnce, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sorunsuz tamamlanması için muhtarları temsilen ilgili sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle güvenlik toplantısında bir araya geldi. Toplantı sonrası İnce, muhtarlarla birlikte açıklamalarda bulundu. Muhterem İnce, seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi için bakanlık olarak tüm tedbirleri aldıklarını kaydetti. Bakan Süleyman Soylu başkanlığında, 7 bölgede değerlendirme toplantısı yapıldığını kaydeden İnce, şunları söyledi:

"Bugün de burada muhtarlarımız ile önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Özellikle muhtarlık seçimlerinde rekabetin fazla olmasının nedenleri var. Son dönemde Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatları ile muhtarlık müessesini çok iyi düzeye getirdik. Muhtarlık kurumu 189 yıllık bir maziye sahip bir kurum. Dolayısı ile milletimiz için değerli bir kurum, bu nedenle rekabet fazla oluyor. Şu ana kadar seçim takvimi başladığından beri toplam 80 olaydan 47'si muhtarlık seçimleri ile ilgili. Muhtarlık seçimleri ile ilgili demokrasinin akışına aykırı gerginlikleri, kavgaları önlemek için tüm birimlerimiz ile birlikte önlem alıyoruz. Bugünkü toplantı da bunun bir sonucu. Bu konuda üzerimize düşen her şeyi yapmaya karar verdik. Ben bizlere destek veren STK temsilcilerimize, Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanımıza, Federasyonumuzun Genel Başkanlarına ve muhtarlara çok teşekkür ederim."



'GEREKEN ÖNLEMLERİ ALACAĞIZ'

Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk ise muhtarlık seçimlerinde, önceki seçimlerde yaşanan sorunları dile getirerek, bunların önlenmesiyle ilgili tedbir alınacağını söyledi. Ülke genelinde 50 bin 313 muhtarın görev yaptığını belirten Aktürk, "Son 15 yılda muhtarlık müessesine verilen değer özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın külliyesinde yaptığı muhtarlık toplantıları bu müesseseye olan ilgiyi artırmış ve muhtarlık kurumu halka hizmet etmek kapasitesine ulaşarak kazanımlar elde etmiştir. Muhtar adaylarımız muhtar olmak için ciddi bir yarış içine girmiştir. Bu tatlı bir rekabete de yol açtı. Bugün burada daha önceki seçimlerde meydana gelen olayları bulunduğumuz seçimde yaşamamak adına detaylı bir değerlendirme yapıldı. 31 Mart seçimleri hüzne, kavgaya mahal vermeksizin, rekabet sınırlarında, centilmenlik anlayışı ile bir seçim yarışı olması için gereken önlemleri alacağız" diye konuştu.

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Selen YALAZ-HALUK KARAASLAN/ANKARA, () -