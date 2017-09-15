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Bakan Veysel Eroğlu'dan 'sıcak hava' uyarısı geldi !

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, hava sıcaklıklarının artmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Eroğlu Vatandaşlarımızın piknik ateşi yakmamaları, anız yangını veya köylerde çer çöpleri yakarken dikkat etmelerini istiyoruz' dedi.

15 Eylül 2017 Cuma 17:00
Bakan Veysel Eroğlu'dan 'sıcak hava' uyarısı geldi !

Bakan Eroğlu, Karabük Valisi Kemal Çeber’i makamında ziyaret etti. Valilik toplantı salonunda gazetecilere açıklama yapan Eroğlu, hava sıcaklıklarının bu hafta mevsim normallerinin üzerinden devam edeceği uyarısında bulundu. Eroğlu, şöyle devam etti:

"BU HAFTA TÜM DÜNYADA BÜYÜK SICAKLIK VAR"

"Bu hafta bütün dünyada mevsim normallerinin üzerinde büyük bir sıcaklık var. Dolayısıyla bu konuda vatandaşlarımızın piknik ateşi yakmamaları, anız yangını veya köylerde çer çöpleri yakarken dikkat etmelerini istiyoruz. Geceleri hava soğuyor ve çobanlar ateş yakıyor. Bu konularda dikkatli olunmasını özellikle rica ediyorum. Biz ormanları piknik yeri olarak açtık ama bazı vatandaşlar çöp atıyor. Getirip yiyip içtiğini oralara bırakıyor. Ormanlar çöplük değil. Yangınlar genelde belediyelerin attığı çöp, vatandaşların attığı şişe ve cam kırıklarından meydana geliyor. Bütün vatandaşlarımızdan ricamız hassas olsunlar. Ormanlar hepimizin, ormanları korumak mecburiyetindeyiz. Orman, su yoksa hayat yok demektir."

"MİLLİ YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİMİZ GELİYOR"


Bakan Eroğlu, orman yangınları için yabancı ülkelerden helikopter kiralandığıyla ilgili yöneltilen soruya, "Şu anda yoğun bir gayret var. Savunma Müsteşarlığı ile yeni bir protokol imzaladık. 2020 yılına kadar milli yangın söndürme helikopterlerimiz geliyor.Peyder pey sevk ediliyor” cevabı verdi.

Bakan Eroğlu, daha sonra Karabük Belediye Başkanı MHP’li Rafet Vergili’yi makamında ziyaret etti. Belediye bandosu eşliğinde karşılanan Eroğlu, ”Esasen biz ayrım gayrım yapmıyoruz. Bütün belediyelere nüfuslarına orantılıÿeşit ödenekler gönderiliyor. Burada belediyemizin, hükümetimizin aynı zamanda milletvekillerimizin, il başkanımızın birlikte çalışmaları da gerçekten memnuniyet verici bir husus. Bundan dolayı sizleri tebrik ediyorum" dedi.

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