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Bakan Süleyman Soylu, Bingöl'de 7 teröristin öldürüldüğünü açıkladı !

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündeme dair açıklamalarda bulundu.Soylu yaptığı açıklamada "Bizim evlatlarımız Bingöl'de Karacehennem bölgesinde 6-7 teröristi daha hakladılar, daha yeni, haberiniz olsun. Nasıl gördük, insansız hava aracıyla gördük." dedi.

16 Eylül 2017 Cumartesi 11:15
Bakan Süleyman Soylu, Bingöl'de 7 teröristin öldürüldüğünü açıkladı !

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dörtyol ilçesinde bir otelde düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, bugün Adana, Hatay, Osmaniye, Kilis, Gaziantep valileri, emniyet müdürleri, jandarma komutanlarıyla Amanosların güvenliğini konuşabilmek için yerinde değerlendirme yapmak istediklerini, bu kapsamda Amanoslar üzerinde helikopterle incelemede bulunduklarını söyledi.

"İHA kabiliyetimiz, dünyada bizle beraber ancak iki ülkede var"

Şu anda Türkiye'nin terörle mücadeledeki en önemli kabiliyetlerinden birinin insansız hava araçları olduğuna dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti:

"Bundan bir yıl önce İçişleri Bakanlığının bu kadar insansız hava aracı yoktu, polisimizin biraz vardı, biraz jandarmamıza takviye ettik, silahlı insansız hava aracı, insanlı keşif uçağı, bütün bunları hep birlikte kullanabilme kabiliyetine sahip olduk. Geçen yıl bu tarihlerde ayda 100 saat havada kalabilme kabiliyetimiz yoktu, şu anda 2 bin 600 saat. Bu büyük bir kabiliyettir. Bu kabiliyeti kendi oluşturduğumuz bir anlayışla gerçekleştirdik. Sadece o kadar değil, sınır duvarlarımızı yapıyoruz, onların elektronik denetlenmesi söz konusu olacak. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri sınırların üzerinde o İHA'larla yine aynı gözlemi, keşfi ve istihbaratı alacaklar. Bütün bunların hepsi, kabiliyetimizi artırmaktadır. Eğer biz İsrail'den Heron ile ABD'den zamanında talep ettiklerimizle, onları bekleyerek, bizim kabiliyetlerimizi bir şekilde kuvvetlendirin diyerek biz onları beklemiş olsaydık şu anda yaya kalmış durumdaydık. Bizim mühendislerimiz, iş adamlarımız, üreticilerimiz savunma milli sanayimizin yerlileşmesi açısından baktılar, bu noktaya geldi. Bizim şu anda insansız hava aracı konusundaki kabiliyetimiz, dünyada bizle beraber ancak iki ülkede var. Bu çok önemli bir şey. Hakkari veya diğer noktalardaki meseleye çamur atmaya çalışanlar, ABD'nin çürük predatörleri bir taraftan Akçakale'ye, Şanlıurfa'ya, bir taraftan da Adana'da Ceyhan'a düştü, seslerini çıkarmadılar. Hamleleri şudur, Türkiye kendi kendine yeten bir ülke olmasın, üretmesin, çünkü insansız hava aracı üretmek yüksek teknoloji üretmek demek. İki, terörle mücadeleyi bu kadar kesin ve kararlı yapmasın."

"Bingöl'de 6-7 terörist haklandı"

Soylu, İHA olunca terör örgütlerinin mensuplarının dağ dağ gezemediğine işaret ederek "Bizim evlatlarımız Bingöl'de Karacehennem bölgesinde 6-7 teröristi daha hakladılar, daha yeni, haberiniz olsun. Nasıl gördük, insansız hava aracıyla gördük. İHA ile gördük, ya silahlı insanlı hava aracı ya Hava Kuvvetleri marifetiyle etkisiz hale getiriyoruz. Şırnak'ta aynı şekilde 2 terörist daha bugün etkisiz hale getirildi. Nasıl alıyoruz keşif, gözetleme ve istihbari kabiliyetimizin artmasıyla bunu sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

"Sana kim inanır, kim itibar eder?"

Soylu, insansız hava araçlarıyla ve insanlı keşif araçlarıyla birlikte toplam 276 teröristin etkisiz hale getirildiğinin altını çizerek "Bunların bir faydası daha var onu size söyleyeyim, çok takdir edeceğiniz bir fayda. İnsanlı, insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçlarıyla yapmış olduğumuz hiç bir operasyonda, şehidimiz ve yaralımız olmadı Allah'a şükür, bu büyük bir avantaj ve üstünlüktür. Bugün, teröristin zayiat vermesinden endişe edenler, Kılıçdaroğlu öyle diyor ya 'silahlı terörist, silahsız terörist' bir yeni kavram daha duyduk. 4 yılda terörü bitirecek, doğru bir koluna FETÖ'yü takmışsın, bir koluna PKK'yı takmışsın, sırtına DHKP-C'yi almışsın arkana, öyle mi? Bunlarla beraber terörü bitirme konusunda bir iddiayı ortaya koymaya çalışıyorsun. Sana kim inanır, kim itibar eder ve kim bu konularla ilgili samimiyetine ve bu konuda ortaya atacağın adımlara itibar eder? Bu kadar açık ve nettir." değerlendirmesinde bulundu.

Son Güncelleme: 16.09.2017 11:23
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