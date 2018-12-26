BAKAN SOYLU, YEŞİLAY'IN  "UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE DEĞERLENDİRME" TOPLANTISINA KATILDI 

İdris TİFTİKÇİ/iSTANBUL, ()

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yeşilay'daki "Uyuşturucu ile Mücadele 2018 Değerlendirme ve 2019 İstişare Toplantısı"na katıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Yeşilay Başkanı Mücahit Öztürk ve Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak'ın da katıldığı toplantı basına kapalı gerçekleştirildi. Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkez binasında yaklaşık 3 süren toplantının ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler, "bağımlılık" temasıyla hazırlanan karikatürlerin yer aldığı sergileyi gezdi. Bakan Soylu, Yeşilay'ın bağımlılık konusuna dikkat çekmek için geleneksel şekilde uluslararası boyutta düzenlediği yarışma hakkında bilgiler aldı.

Görüntü dökümü:

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-Soylu'nun görüntüsü

-Esra Albayrak'ın görüntüsü

-Vali'nin görüntüsü

-Toplantı salonu

-Sergiyi gezmeleri

-Genel ve detaylar