Bakan Soylu: Tehdit nereden gelirse gelsin, gereğini yaparız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Etrafımızdaki coğrafyadan nereden bize tehdit gelirse gelsin, gereğini yerine getirir, oradaki tehdidi yerinden sökebilmek için elimizden gelen her şeyi yapar, riskimizi alır, orada da terör bırakmayız" dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen kahvaltı programında şehit yakınları ve gaziler ile bir araya geldi. Bakan Soylu, salondaki masaları tek tek ziyaret ederek şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti. Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda konuşan Bakan Soylu, Türkiye'nin bugüne kadar çok bedel ödediğini ve kalkınmaması için her türlü tezgahın ve kumpasın kurulduğunu belirterek dünyadaki diğer ülkelerin bu işlerle uğraşmadığını söyledi.



'15 BİN OLAN TERÖRİST SAYISI 700'E DÜŞTÜ'

Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını belirterek savunma alanında yapılan yatırımları anlatan ve terörle mücadele etmeye devam ettiklerini ifade eden Soylu, şunları söyledi:

"O dağlarda 15 bin terörist olduğu zaman dilimini biliyorsunuz. Şimdi onları bu milletin gazabına uğratıp, bir taraftan da fare gibi dağlara kaçmasını sağlayarak, toplam 15 bin sayısı, geçmişte bela olan bu sayı tam 700'e kadar düştü. Şimdi sizin çocuklarınızın arkadaşları, Tendürek'te, Gabar'da, Cudi'de, Ağrı Dağı'nda, Tunceli'de her noktada Allah'ın izniyle onlara nefes aldırmıyorlar. Bir taraftan insansız hava araçlarımız, bir taraftan kendi ürettiğimiz milli ve yerli silahlarımız, bir taraftan en son teknoloji ve teçhizatla donanmış kahramanlarımız onlara nefes aldırmıyorlar. Türkiye'yi bitap düşürmek, Türkiye'yi zayıf, takatsiz düşürmek isteyenlere en güzel, en önemli cevabı veriyoruz. Sadece kendi topraklarımıza değil, kızdıkları bir şey var. 'Siz kimsiniz ki bizden izin almadan, Afrin'de Fırat Kalkanı Harekatı yapıyorsunuz, Zeytin Dalı Harekatı yapıyorsunuz, Cerablus'ta, Afrin'de, Azez'de, El Bab'da siz bunları nasıl gerçekleştiriyorsunuz.' O günler geçti. Etrafımızdaki coğrafyadan nereden bize tehdit gelirse gelsin, gereğini yerine getirir, oradaki tehdidi yerinden sökebilmek için elimizden gelen her şeyi yapar, riskimizi alır, orada da terör bırakmayız. Bu kadar basit."



'MİLLET, OY PUSULASIYLA KALKAN OLMAKTADIR'

Daha sonra 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere değinen Bakan Soylu, 4,5 yıl boyunca Türkiye'de bir daha seçim olmayacağını ifade ederek şunları söyledi:

"Kesintisiz bir 4,5 yıl gelmektedir. Şimdi sizden tek bir şey istiyoruz. Bize destek olun. Bazen çok sert sözler söylediğim için bana kızıyorlar, beni eleştiriyorlar. Bize bu sert sözleri söyleten... Hani Cumhurbaşkanımıza bağırıyorlar ya 'Dik dur eğilme' diye. Onu dik durduran nedir biliyor musunuz? Sadece cesaret değil, sadece bu ülkenin sorumluluğunu taşımak değil, elbette ki onlar da önemlidir ama bir şey daha var. Onlar ne zaman bir yumrukla üzerimize gelmeye çalışırsa, millet 50 gramlık oy pusulasıyla kalkan olmaktadır. Cuma günü Hakkari'deydim, sabahtan akşama kadar 15 saat boyunca orada çalıştım. Hani orada kayyum belediyeler var ya, o kadar güzel hizmetler yapmışlar ki, yıllarca yapılmayan altyapı yatırımlarını, kanalizasyonları, içme sularını. Bir haftada 2 saat içme suyu verilen Hakkari'ye bugün 24 saat içme suyu veriliyor. 1,5 yıl içerisinde yapıldı. Çalıştı, başka bir kaynağa ihtiyaç duymadan çalıştı. Parayı dağa göndermedi, oradaki insanların rahat, temiz ve güzel bir içme suyu ile karşılaşmasını sağladı. Demek ki yapılınca oluyor ama orada yürürken ayağımızı yere güçlü basıyoruz. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu millet bizi reyiyle ve oyuyla güçlendiriyor da onun için. Bizim tek gücümüz odur, başka bir gücümüz yok."



'ÖZHASEKİ, YİĞİT BİR ADAMDIR'

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin arkadaşı olduğunu belirten Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Birileri onun için 'iyi belediyeci' derler, 'iyi bakanlık' yaptı derler. Evet doğrudur, biz de şahidiz yaptı ama ben başka bir tarafına bakarım. Hani Doğu ve Güneydoğu'ya çok gidiyorum ya, İçişleri Bakanlığım boyunca Hakkari'ye 30 defa gitmişim, geçen gün söylediler. İstanbul'daki evime 30 defa gittim mi gitmedim mi onu bilmiyorum ama Hakkari'ye, Şırnak'a onlarca defa gittim. Oraya bir tek şey götürmeye çalışıyoruz, milletimizin merhametini, devletimizin şefkatini, aynı zamanda da kararlılığımızı götürmeye çalışıyoruz. Oraya her gittiğimde bana 'Dün de Özhaseki buradaydı' dediler. Terörle mücadele, sadece teröristi ortadan kaldırmakla olmuyor. Benden daha fazla giderek, oralarda neler yapılır bir onları iyi bir şekilde bilerek tam 25 bin konutu, okullar, hastaneler, spor salonları, çocuklara parklar gibi hepsini gerçekleştirdi ve yaptı. Sadece geçmiş dönemde başarılı belediyecilik yapan bir arkadaşımız değil, sadece bakanlık yapan bir arkadaşımız değil, aynı zamanda cesur, kahraman ve gözünü budaktan sakınmayan yiğit bir adamdır, ona sahip çıkmanızı istiyoruz."

Görüntü Dökümü:

-Programdan görüntü

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şehit yakınları ve gaziler ile sohbeti

-Bakan Soylu'nun konuşmaları

-Detaylar

HAM GÖRÜNTÜLER FTP ADRESİMİZDE

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN/ANKARA, ()-