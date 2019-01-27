BAKAN SOYLU'NUN KORUMA EKİBİ KAZA YAPTI

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu'nun koruma ekibinin bulunduğu cip, Serik ilçesi Belek turizm merkezinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda takla attı. Kazayı yara almadan atlatan koruma ekibindeki 4 polis memuru tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Kaza, saat 09.30 sıralarında Antalya- Serik D400 karayolunun Kadriye Kavşağı'nda meydana geldi. Belek turizm merkezindeki Narkotik Suçlarla Mücadele ve Değerlendirme Toplantısı'na katılmak üzere Antalya'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu takip eden koruma ekibinin bulunduğu 07 MGL 61 plakalı cip, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu takla atarak, yol kenarındaki refüjde yan durdu. Konvoyda bulunan itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan 4 polis memuruna yine konvoyda bulunan sağlık ekipleri müdahale etti.

Kazadan yara almadan kurtulan koruma ekibi tedbir amaçla hastaneye sevk edildi. Araç ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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- Araçtan görüntü

Haber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-)