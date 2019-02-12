Bakan Soylu: İstanbul'da 2 ton esrar yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'daki polislerimiz sabah 2 ton esrar yakaladı. Bursa'da 4 bin polisle operasyon yapıldı. Orada da 200 tane torbacı kıskıvrak yakalandı" dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti'nin Kalecik ilçesindeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldı. Burada partililere seslenen Soylu, polisin İstanbul'da gerçekleştirdiği operasyon ile ilgili olarak, "Bizim İstanbul'daki polislerimiz bir işi daha yaptılar. Sabahleyin 2 ton esrar yakaladılar. Geçen hafta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük eroin yakalanması olmuştu. Bunu nereden kaçırıyorlardı biliyor musunuz? Öğrenci servislerinin, ambulansların içinde. Ama bizimkiler anladılar, kıskıvrak yakaladılar. Bir zehir tacirine daha darbeyi indirdiler. Sabahleyin Bursa'da 4 bin polisle operasyon yapıldı. Orada da 200 tane o torbacılar var ya onları kıskıvrak yakaladılar. Onlara gereğini yerine getirdiler. Gece gündüz, sabah akşam ülkemizin güvenliği için, huzuru için, asayişi için, milletimizin birliği, beraberliği için hep birlikte mücadele ortaya koyuyoruz" dedi.



'BİZİ DAR KORİDORLARA HAPSETMEK İSTEDİLER'

Bakan Soylu, daha sonra Kalecik halkıyla dertleşmek için ilçeye geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Memleketimizin, milletimizin başına getirmedikleri kalmadı. Biz zengin olmayalım, özgür olmayalım, bağımsız olmayalım, ayaklarının üzerinde duran olmayalım istediler. Bizi dar bir koridora hapsetmek istediler. Bir gün başımıza darbeyle vurdular, başbakanımızı, bakanlarımızı idam ettiler. Cumhurbaşkanını hapse gönderdiler. Bize 'ey köylüler, ey köylülerin çocukları siz üniversiteye giderek, avukat olarak bu ülkeyi yönetebileceğinizi mi zannediyorsunuz? Oy verdiğiniz bürokratlarınızı astık, akıllanın bu ülkenin idaresine talip olmayın' dediler. Onlar akıllanın dedi ama biz şöyle akıllandık, onlar darbeyi yaptılar millet 50 gramlık oy pusulasıyla o darbeyi tersine çevirdi, kendi adamlarını iktidara getirdi."



'KALECİK'E DOĞALGAZ GELECEK'

Bakan Soylu, muhalefetin, 'Tanzim satışları var da millet yine kuyruk olmaya başladı' dediğini söyleyerek, şöyle konuştu:

"Yok yok biz bu oyunu, tezgahı bozuyoruz. Milletimizin, hükümetimizin karşı karşıya kaldığı birilerinin fırsatçılık yaparak ortaya koyduklarını kaldırmaya çalışıyoruz. Merak etmeyin Tayyip Erdoğan sizi hiç kandırmadı, sizi hiçbir zaman yanlış bir istikamete yönlendirmedi. Onun için hep milletin gönlünde oldu. Bu Kalecik'te doğal gaz yok öyle mi? Benim herhalde hükümete bu kadar nazım geçer. Tayip Erdoğan, Marmaray’ı yaptı mı? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaptı mı? Osman Gazi Köprüsü'nü yaptı mı? Dünyanın gözüne baka baka üçüncü havalimanını, yüksek hızlı trenlerini, İHA'larını, ATAK helikopterlerini yaptı mı? Burada size söz veriyoruz en kısa zamanda kim ne derse desin doğalgaz Kalecik'e gelecek."



'BOMBALI ARACI TÜRKİYE'YE GETİREN DEAŞ'LI'

Bakan Soylu, konuşmasının devamında geçen hafta Türkiye'de bomba yüklü araç yakalandığını hatırlatarak, "DEAŞ ile PYD/PKK birbirini vuruyorlardı değil mi, bize öyle anlattılar. Amerika PYD ile iş birliği yapacak DEAŞ'ı vuracak. Bombalı aracı Türkiye’ye getiren bir DEAŞ'lı. Neyin karşılığında olduğunu biliyor musunuz? Türkiye'de bombayı patlatacaklar güya PYD/PKK'nın elindeki 100 esiri alacaklar. Vilayeti söylemiyorum, büyük bir vilayetimiz. PKK diyor ki, 'sen bombayı şuraya getirip, bırakacaksın, zaman ayarlı orada patlayacak.' Talimatı veren PKK/PYD. Peki bu talimatı yerine getiren kim DEAŞ. Deyrizor'da petrolü paylaşan kim? PKK, petrolü çıkarıyor, DEAŞ üzerinden PYD petrolü çıkarıyor, DEAŞ üzerinden petrolü başka noktalara taşıyor, parayı paylaşıyor, Amerika'da oradan para kapmaya çalışıyor. Bu yıllardır bu coğrafyanın üzerine oynanan oyundur" diye konuştu.



'TOPU CUMHURBAŞKANIMIZA VERDİĞİMİZDE GÖRÜN NASIL DOKSANA TAKIYOR'

Açılış törenine katıldıktan sonra resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Soylu, şu ifadelere yer verdi:

"Bu ülkede on yıllardır seçimsiz dört yıl hiç olmadı. 31 Mart'tan sonra önümüzde 4,5 yıl seçimsiz bir zaman dilimi var. 31 Mart'ta oylarımızla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağına topu verdiğimizde, görün bakalım topu nasıl doksana takıyor."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Açılıştan görüntü

-Bakan Soylu'nun açıklaması

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Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN- Özgür ALTIN/KALECİK (Ankara), ()