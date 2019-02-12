Bakan Soylu: İstanbul'da 2 ton esrar yakalandı (4)

KARŞIMIZDA 'ŞER İTTİFAKI' VAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Akyurt ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen programda, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar ile bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Soylu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerle ilgili, şöyle konuştu:

"Eğer bu seçim birilerinin iddia ettiği gibi sadece bir yerel seçim olsaydı, başka bir anlamı olmasaydı, karşımızda böyle bir itifak kurulmazdı. Eğer biz buradan bir adım geri basarsak, boşalttığımız yeri hiç de hayırlı adamlar doldurmayacaktır. Karşımızda bir ittifak var. Ben kısaca 'şer ittifakı' diyorum, PKK ile FETÖ ile kol kola yürüyen, hatta onların klavuzluğunda yürüyen bir ittifak. PKK ile kol kola yürümekten rahatsız olmayanlar buyursunlar bu ittifakta yer alsınlar. Ama biz rahatsız oluruz arkadaş. Ben; askerime, polisime, gencecik öğretmenime kurşun sıkan adamla aynı safta olmaktan rahatsız olurum. Yolda yürümekten rahatsız olurum. Terörist cenazesine giden adamdan, DHKP-C'lileri hapiste ziyarete giden, onların gönlünü yapan, moral veren partiden de vekilinden rahatsız olurum. 15 Temmuz'a tiyatro diyen adamlarla kolkola yürümekten ben rahatsız olurum. Yenildiği her seçimde devlete de millete de iftira atan adamlardan ben rahatsız olurum. 'Biz sırtımızı PKK'ya, YPG'ye yaslıyoruz' diyen bir partiyle yol yürümekten ben rahatsız olurum. Vatanını teröristlerden temizlemek için canını ortaya askerime, jandarmama, polisime mecliste 'işgalci' diyen, 'işgal askeri' diyen adamlarla yol yürümekten, ben rahatsız olurum. O ittifakın içinde bulunanlara söylüyorum. Siz bu ittifaktan rahatsız olmuyor musunuz ?"

'ÖYLE BİR İCAT ETTİK Kİ'

Daha sonra terörle mücadeleye değinen Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Öyle bir şey icat ettik ki. Teröristlerin değil adım atması, kafalarını bir yerden bir yere çıkarmaları mümkün değil. Hele şu havalar bir güzelleşsin, İHA'larla onlara ne numaralar çekeceğiz. Türkiye ne yaptığını çok iyi biliyor."

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-Bakan Soylu'nun konuşması

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Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN- Özgür ALTIN/KALECİK(Ankara), ()-