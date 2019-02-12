Bakan Soylu: İstanbul'da 2 ton esrar yakalandı (2)

'HDP'NİN CHP İLE AYNI ÇİZGİYE GELDİĞİ SEÇİME NE SEÇİMİ DİYELİM?'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kalecik ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katıldıktan sonra ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi. Kalecik Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda düzenlenen programda konuşan Bakan Soylu, bu seçimin belediye başkanlığı seçimi olmadığını, beka seçimi olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Bunu söylediğimiz zaman zıplıyorlar. Hatta kimisi alay etmeye çalışıyor. Affedersiniz ama HDP'nin CHP ile aynı çizgiye geldiği seçime biz ne seçimi diyelim? HDP'nin İYİ Parti adayını desteklediği seçime biz ne seçimi diyelim? CHP'nin Saadet'e teşekkür ettiği, HDP'nin Saadet adayına destek açıklaması yaptığı seçime, Saadet'in HDP'den rahatsız olmadığı seçime biz ne seçimi diyelim? Beş benzemezin bir araya geldiği, FETÖ'nün ellerini ovuşturduğu, hiçbirisinin 'Bu HDP, PKK'nın sözcüsü olan partidir, onun siyasi koludur' demediği seçime biz ne seçimi diyelim? Meclis çatısı altında bizim yüzümüze karşı PKK'nın çukur eylemlerine müdahale eden kolluk güçlerimiz için, evlatlarımız için 'işgal askeri' diyen parti, dönecek 'Biz şurada CHP adayını, burada Saadet adayını, öteki yerde İyi Parti adayını destekliyoruz' diyecek, biz de bunu duymayacağız, görmeyeceğiz, bu seçime kuru kuru 'normal yerel seçimdir' diyeceğiz öyle mi?"



'SİZ DAHA HDP'Yİ TANIMAMIŞSINIZ'

"Bakın buradan, o partideki vatansever arkadaşlara sesleniyorum" diyen Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Sizin yerinizde olsam ya bu desteği alenen reddederdim ya da siyaseti bırakırdım, bu kadar açık ve nettir. Her ne olursa olsun, bırakın ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanını, ben bu ülkenin hiçbir evladını, PKK ile aynı terazide tartmazdım. Bir süredir HDP'li bir milletvekili eylem yapıyor. Dün de onlara destek için güya yürüyeceklerdi, bizde laf ağızdan bir kere çıkar, yürütmedik. Şimdide Hakkari'de yürüyeceklerdi yine yürütmüyoruz, Şırnak'ta yürüyeceklerdi yine yürütmüyoruz. Kim için yürüyecekler? 'Apo'nun İmralı'dan çıkması için yürüyecekler. Başımıza daha neler gelecek? Zaten bunların eylem çağrılarına da kimse kulak asmıyor. Sürekli insanları sokağa çağırıyorlar, kimse gitmiyor. Kızgınlıkları da ondan zaten. Ben size başka bir şey söylemek istiyorum. Bir Ali Cengiz oyununu göstermek istiyorum. Eylem yapıyorlar değil mi? Sorarsanız 'ne eylemi' diye 'tecride karşı Apo'yu çıkarmak için eylem yapıyoruz', büyük büyük laflar ediyorlar, demokrasi falan derken dilleri ağızlarına büyük geliyor. 'Kime destek oluyorsun, kim için eylem yapıyorsun' dediğinde lafı ağzında eziyorlar. Ey şer ittifakının partileri, burayı iyi dinleyin; Sizin destek aldığınız, destek verdiğiniz HDP'nin milletvekili, bugün 'Apo serbest bırakılsın', güya şartları kötüymüş de 'iyileşsin, daha rahat etsin' diye açlık grevi yapıyor, sizin haberiniz var mı? Apo için yürümek istediklerinden haberiniz var mı? O yürüyüşe izin vermediysek, herhalde bir bildiğimiz var. Çünkü siz daha HDP'yi tanımamışsınız. Sizin HDP dediğiniz parti, bombalı eylemde kullanılsın diye belediye aracını örgüte gönderen, yapılan bombalı eylemle insanlarımızın şehit olmasına vesile olan partidir."



'ONLARIN TEK İDDİASI, DEĞİŞİME VE GELİŞİME SEKTE VURMAKTIR'

HDP'nin Doğu ve Güneydoğu'daki belediyeleri yıllardır Kandil'in emrine verdiğini ifade eden Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Şer ittifakının partileri, bunların yöneticileri, eğer siz devletin resmi raporlarına inanmıyor da, tanık ifadelerine inanmıyor da, yıllardır yaşanan acılara inanmıyor da bunların süslü püslü laflarına inanıyorsanız size de yazıklar olsun, siyasetçiliğinize de yazıklar olsun. 31 Mart Belediye Başkanlığı seçimiymiş öyle mi? Açık açık söylüyorum. Onların belediye başkanlıkları umurlarında bile değildir. HDP'nin PKK'nın belediyecilik anlamında ne bir hedefleri vardır, ne bir bilgileri vardır, ne de bir iddiaları vardır. Onların tek iddiası Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na, Türkiye'nin yaşadığı değişime, gelişmeye, milletin özgüvenine, inancına sekte vurmaktır."

Görüntü Dökümü:

-Bakan Soylu'nun konuşması

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Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN- Özgür ALTIN/KALECİK (Ankara), ()-