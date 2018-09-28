Bakan Selçuk, Cinnah Genç Yazarlar Ödül Töreni'ne katıldı

Kaan ULU/ANKARA, ()-MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cinnah Genç Yazarlar Ödül Töreni'ne katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Pakistan İslam Cumhuriyet Ankara Büyükelçiliği ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa düzenlediği Cinnah Genç Yazarlar Ödülü kompozisyon yarışmasının ödül törenine katıldı.



Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmaya 44 ilden 78 kompozisyon gönderildiği belirtildi. Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Syrus Sajjad Qazi, Pakistan'ın kurucusu Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah'ın adına düzenlenen yarışmanın makalelerde yazılanların iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sağlayacağını söyledi.



Syrus Sajjad Qazi, "2016 ve 2017 yarışmalarına katılan tüm makaleleri derledik ve yayınladık. Bu yarışmayı kurumsallaştırmaktaki temel hedefimiz genç nesillere ulaşmak ve onları görkemli Pakistan-Türkiye ilişkileri geleneğiyle daha yakından tanıştırmaktır. Bu bağımsızlık savaşlarındaki destekler veya doğal felaketler sonrası yapılan yardımlar veya Kıbrıs ya da Keşmir meselelerinde verilen destekler olabilir. Yaşasın Pakistan-Türkiye kardeşliği" diye konuştu.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler ve katılım sağlayanlara da sertifika verileceğini kaydederek, "Bu yarışmanın kaybedeni olmadığını belirterek, kazananın dostluk ve kardeşlik olduğunun altını çizmek isteriz. Öğrencilerimizin bu yarışmaya göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür eder, katılan tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklarım" dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve törene katılanlar dereceye giren öğrencilere hediyelerini vererek fotoğraf çektirdi.



Görüntü Dökümü:

-Ziya Selçuk ve heyetinin salona girişi

-ziya Selçuk'un kürsüde konuşması

-ödül töreni

-detaylar