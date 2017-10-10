Bakan Nurettin Canikli'den İdlip operasyonu ile ilgili flaş açıklama

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli , Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İdlip'te çatışma bölgesine intikal etmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.Bakan Canikli yaptığı açıklamada , "Suriye'den gelen Türkiye'ye yönelik tehditler tamamen ortadan kalkana kadar bizim oralarda olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Nurettin Canikli ayrıca ""Orada birlikte hareket ettiğimiz Özgür Suriye Ordusu var, yani Suriyeli. Onlar kendi topraklarını kendileri savunuyorlar. Biz de onlara destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.