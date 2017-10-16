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Bakan Naci Ağbal'dan taşeron işci açıklaması !

Maliye Bakanı Naci Ağbal gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.Özellikle taşeron işcilerini ilgilendiren açıklamada Bakan Ağbal , çok önemli açıklamalarda bulundu.İşte Baci Ağbal merakle beklenen taşeron işci açıklaması ...

16 Ekim 2017 Pazartesi 13:25
Bakan Naci Ağbal'dan taşeron işci açıklaması !

Maliye Bakanı Naci Ağbal , merkezi yönetim bütçesi toplantısı gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.Bakan Ağbal , özellikle taşeron firmalarında çalışan işcileri ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Naci Ağbal yaptığı açıklamada  "Taşeron işçilerin kadroya alınması ile ilgili çalışmalar, öteden beri yaptığımız, çalıştığımız konu. Öncelikle Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda ardından da Bakanlar Kurulu'nda kapsamlı çözüm paketi oluşturmayı hedefliyoruz. Teknik çalışmalar tamam, her alternatifin alt detayların ortak çözüme dönüştürülmesi ile ilgili çalışmalar yapılacak. Bakanlık olarak değil, hükümet olarak çalışmalar yapıyoruz"  ifadelerini kullandı.

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