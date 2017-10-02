Bakan Mehmet Şimşek'ten son dakika MTV açıklaması

Başbakan Yardımcı Mehmeh Şimşek katıldığı bir televizyon programında geçtiğimiz günlerde açıkladığı yüzde 40 MTV zammıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek yaptığı açıklamalarda MTV zammının ne zaman uygulanacağını ve hangi araçların bu zamma dahil olacağını da anlattı.Bakan Şimşek'in açıklamarına göre şuan piyasadaki arabaların bu zamdan etkilenmeyeceği öğrenildi.

Mehmet Şimşek 2018 yılından alınacak olan arabaların yüzde 40'lık MTV vergisinden etkileneceğini ve ticari taşıtların bu vergiden etkilenmeyeceğini sözlerini aktardı.2018 yılında alınacak 2.el araçların da bu zamnda etkilenmeyeceği öğrenildi.Bu duruma göre mevcut 21 milyon araç yüzde 40 vergiden etkilenmeyecek.