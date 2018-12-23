BAKAN KURUM GAZİOSMANPAŞA'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİ İNCELEDİ

Haber-Kamera: Onur MERİÇ/İSTANBUL, ()

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüm projesinin sürdürüldüğü Gaziosmanpaşa'da incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, projeleri yerinde görerek, projeler hakkında bilgi aldı. Kurum daha sonra Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ile birlikte basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin kentsel dönüşüm çalışmaları tamamlandığında ilçede yeşil alanların sayısı da yüzde 114 oranında artmış olacak. Gaziosmanpaşa, toplamda 100 bin araç kapasiteli kapalı otopark alanına sahip olacak.

Görüntü döküm:

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-Belediye başkanı geliş.

-Bakan Murat Kurum gelişi

-Belediye Başkanı Usta ve Bakan Kurum'un Proje incelemesi

-Proje detaylar

