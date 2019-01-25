Bakan Koca'dan 'sanal dünya' bağımlılığı uyarısı

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sigara, alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığının yanında internet bağımlılığının da ciddi tehdit oluşturduğunu söyledi.

'ya açıklama yapan Bakan Koca, internet bağımlılığı, oyun bağımlılığı hatta sosyal medyada beğeni alma bağımlılığı gibi 10 yıl, 20 yıl önce hayatımızda olmayan kavramların günümüzde çok yaygın olduğunu kaydetti. Bakan Koca şöyle dedi:

"İnternetin hayatımıza girmesiyle 'sanal dünya' diye bir kavramla tanıştık. Renkli, ilgi çekici, hareketli bir platform bu ve yalnızca çocuklarımıza, gençlerimize değil; hepimize çekici gelen, hepimizi etkileyen bir dünya. İnternet hayatımıza büyük katkı ve kolaylık sağladı, bu tartışılmaz. İnternet maalesef kontrolsüz bir mecra olması sebebiyle bazı tehlikeleri de doğasında barındırıyor. Sanal dünya bireylerde sigara, alkol, uyuşturucu, madde bağımlılığı gibi bir takım kötü alışkanlıkların oluşmasına dolaylı ve doğrudan neden olabiliyor."

'SOSYAL MEDYADA CİDDİ SIKINTI VAR'

Yapılan araştırmalara göre internet bağımlılığının madde bağımlılığıyla birlikte görülme sıklığının yüzde 38 olduğunu ve sigara, alkol ve uyuşturucu maddeden para kazananların interneti, özellikle de sosyal medyayı hedeflerine ulaşmak için kullanışlı bir araç olarak gördüklerine dikkat çeken Bakan Koca şöyle devam etti:

''Dikkat ederseniz, başta sosyal medya olmak üzere kitle iletişim araçlarında sigara, alkol ve uyuşturucu gibi zararlı maddeler, günlük hayatın bir parçası gibi yansıtılıyor. Yapılan uyarılar ve alınan önlemlerle bu konuda yaygın medyada önemli bir farkındalık oluştu; ancak sosyal medyada ciddi sıkıntı var. Hazırlanan içerikler, özellikle de gençlere yönelik içerikler, özendirici bir algı unsuru olarak paylaşılıyor, bu sayede zamanla normalleştiriliyor. Özellikle sigara kullanımına yönelik örtülü mesajlara çok sık rastlıyoruz. Örneğin profil fotoğraflarında kullanılan sigara görüntüsü masum, bilinçsiz paylaşımlar gibi görünüyor; ama son derece özendirici olduğu tartışılmaz.''

"Tütün firmalarının gizli ya da açık sponsorluklarla, dolaylı yöntemlerle filmlerde yer aldığını hepimiz biliyoruz'' diyen Bakan Koca ''Üstelik de bu gibi yapımlarda sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımı 'sosyalleşme', 'özgürleşme' veya 'modernleşme' gibi temalarla birlikte sunuluyor. 2006 yılında yapılan bir araştırmadan örnek vereyim; filmlerdeki sigara sahnelerinden etkilenerek sigaraya başladığını ifade edenlerin oranı yüzde 4,2. Oran düşük gibi gözükse de, oldukça fazla sayıda yeni kullanıcı anlamına geliyor. 2017’de yapılan Küresel Gençlik Tütün Araştırması ise tv ya da sinema filmlerinde gösterilen tütün görsellerinin, öğrencilerin yaklaşık yüzde 67’sinin dikkatini çektiğini gösteriyor'' dedi.

'BU GİBİ TEHDİTLERLE MÜCADELEMİZİ KESİNTİSİZ SÜRDÜRECEĞİZ'

Bu tespitler üzerine, Sağlık Bakanlığı olarak çalışma yaptıktıklarını ve medyada ve sosyal ortamlarda sigaranın özendiriciliğini engellemek ve gençleri korumak adına önlemler aldıklarını belirten Bakan Koca, şöyle konuştu:

''Yıl sonunda yürürlüğe giren yeni yasayla filmler, reklamlar, sinema ve tiyatro salonlarında sergilenen eserlerde ve internet ile topluma açık sosyal ortamlarda tütün ürünlerinin veya görüntülerinin kullanılması yasaklandı. İnternet ortamında uyuşturucu kullanımını kolaylaştıracak şekilde tarifler vermek, uyuşturucu maddelerin fotoğraflarını özendirecek şekilde yaymak, ceza kanununa göre suçtur. Yine bu yasadışı maddeleri öven yazı, şarkı, şiir, tiyatro ve skeç gibi eserler de cezai müeyyide kapsamındadır. Bağımlılıktan kurtulmak kolay bir süreç değil; bu sebeple bizim ilk hedefimiz, çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü bağımlılıktan en başından uzak tutabilmek. Gelişen teknoloji ile birlikle ortaya çıkan bu gibi tehditlerle mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz. Bu mücadelede vatandaşlarımızın bize destek olmasını istirham ediyorum.''

Kaan ULU/ANKARA, ()

