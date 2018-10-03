Bakan Koca: Bu böyle süremez, TBMM’nin ilk gündemi ‘sağlıkta şiddet’ olacak

SAĞLIK Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İstanbul'da uğradığı saldırı sonrası hayatını kaybeden Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman ile ilgili olarak, "Bu böyle süremez, TBMM’nin yasama döneminin ilk gündemlerinden biri sağlıkta şiddet konusu olacaktır" dedi. Arjantin Mar del Plata’da yapılacak olan G20 Sağlık Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere yola çıkan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Bahçelievler’deki bir özel hastanede menfur bir saldırı sonucu ağır yaralanan ve tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Fikret Hacıosman’ın hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak açıklama yaptı.

Bakan Koca, "Öncelikle değerli meslektaşımıza rahmet, yakınlarına ve sağlık camiasına başsağlığı diliyorum. Meslektaşlarımızın güvenli bir ortamda hizmet vermelerini sağlayacak, şiddeti caydıracak ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını temin edecek düzenlemelerin TBMM’nin öncelikli gündemi arasında yer alacağını, Bakanlık olarak bu konunun etkin ve yakın takipçisi olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.

Hastane başhekimiyle konuşup ayrıntılı bilgi aldığını, rahmetli hekimin eşi Mutlu Hacıosman’la telefon görüşmesi yaptığını ve taziyelerini bildirdiğini belirten Dr. Koca, "Biraz önce Mutlu Hanım’a arayıp başsağlığı dileğinde bulundum. Acılarını paylaştığımızı, zanlının en ağır cezaya çarptırılması için Bakanlık olarak hukuki her türlü girişimi yapacağımızı, konunun yakın takipçisi olacağımızı kendilerine ifade ettim" diye konuştu.

Dr. Koca, şöyle konuştu:

"Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin son halkası olan bu menfur hadise karşısında üzüntümüz tarifsizdir. Bu böyle süremez, TBMM’nin yasama döneminin ilk gündemlerinden biri konuyla ilgili yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi olacaktır. Ayrıca İçişleri ve Adalet Bakanlıklarıyla da koordineli olarak hukuki ve icrai çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu açıklamanın ardından Arjantin Mar del Plata’da yapılacak olan G20 Sağlık Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere yola çıktı.

ANKARA,()