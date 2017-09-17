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Bakan Jülide Sarıeroğlu'dan taşeron işcilerine 'kadro' süprizi !

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu taşeron işcilerin kadrolu olmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Bakan Sarıeroğlu, "İnşallah taşerondaki kardeşlerimizin kamudaki istihdamları ile ilgili beklentilerini de karşılayabilmek için Maliye Bakanımızla çok ciddi bir çalışma içindeyiz. " dedi.

17 Eylül 2017 Pazar 18:53
Bakan Jülide Sarıeroğlu'dan taşeron işcilerine 'kadro' süprizi !

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Eskişehir'de Porsuk spor Salonu'nda yapılan Ak Parti  Odunpazarı İlçe Teşkilatı 4. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 15 yıllık  iktidarları boyunca hainlerin sürekli pusu kurduğunu söyledi. Hain 15 Temmuz  darbe girişiminin bertarafında Türk milletinin büyük rol oynadığını dile getiren  Sarıeroğlu, şöyle konuştu: "Partimizi kapatmak istediler, 367 diye tutturdular. Başaramadılar, 27  Nisan bildirgesiyle AK Parti'ye ayar vermeye çalıştılar. IMF'ye olan borç  sıfırlandı, Gezi olaylarıyla gücümüz, potansiyelimiz boşa harcatılmak istenildi.  Bunu da başaramadılar. Tıpkı Adnan Menderes'in başına gelenler gibi Sayın  Cumhurbaşkanımızın başına geldi. bugün merhum Adnan Menderes'in ölüm yıl dönümü.  'Halka hizmet, Hakka hizmettir' diyen, adam gibi adam, liderimiz,  Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da aynen merhum Menderes'e  yapılanlar yapılmak istenildi. Fakat milletimiz bu konuda tek güvencemiz  olmuştur. Allah milletimizden razı olsun. Darbe gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara çıkan Türk milleti sayesinde kardeşliğimiz devam  etti.

O gece milletimize sokaklara çıkma çağrısı yapıldıktan hemen sonra  iman aşkıyla meydanları dolduranlardan Allah razı olsun. Milletimiz olmasaydı, bu  çatı altında olamazdık. Milletimiz olmasaydı Odunpazarı Olağan Kongresi'ni  yapıyor olamazdık. Her güç zamanda ferasetiyle, basiretiyle Türkiye'nin önünü  Türk milleti açmıştır."

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