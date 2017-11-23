Bakan İsmet Yılmaz'dan öğrencilere büyük müjde !

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz geçtiğimiz günlerde 40 dakikalık ders süresinin uzun olduğunu ve bu sürede öğrencilerin çok fazla dikkatlerinin dağıldığını söylemişti.Bakan Yılmaz'dan öğrencilere müjde geldi.Bakan İsmet Yılmaz, 40 dakikalık ders süresinin fazla olduğu yönündeki sözlerine açıklık getirdi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ; "İlkokul, ortaokul ve lise için farklı ders süreleri düşünülebilir" ifadelerini kullandı.Ders süreleri ile ilgili olarak konuşan Bakan Yılmaz , "Teknoloji çağındayız. Artık öğrenme süreleri kısaldı" dedi.

Gelen sorular üzerine Bakan İsmet Yılmaz, :"40 dakika boyunca öğrencilerin dikkatlerini bir noktaya vermeleri çok zor. Daha etkili bir öğretim süreci için ders sürelerinin azaltılması önerisini getirdik. Henüz bir çalışma yapmış, bu konuda harekete geçmiş değiliz. Alınmış kararımız yok. Ders saatlerinin kısaltılması konusunu kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Eğitim ailesi, siyasetçiler, sendikacılar, toplumun tüm kesimleri bu konuyu gündemine alıp tartışsın istiyoruz." ifadelerini kullandı.