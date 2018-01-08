Galeriler Videolar
İstanbul 13°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
117514
ALTIN
158.873
DOLAR
3.7533
STERLİN
5.0758
EURO
4.5039
Beşiktaş yeni golcüsünü buldu !
Beşiktaş yeni golcüsünü buldu !
Real Madrid'in yıldız ismi Galatasaray yolunda
Real Madrid'in yıldız ismi Galatasaray...
İtalyan devi İnter Maicon'u istiyor !
İtalyan devi İnter Maicon'u istiyor...
Amedsporlu Deniz Naki'ye Almanya'da silahlı saldırı !
Amedsporlu Deniz Naki'ye Almanya'da silahlı...
İstanbul Barosu'na Sordular: Siz PKK sevici misiniz?
İstanbul Barosu'na Sordular: Siz PKK...

Bakan Faruk Özlü'den 'Kısa Dönem Askerlik' açıklaması !

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'den binlerce kişiyi ilgilendiren önemli açıklamalar geldi. Bakan Faruk Özlü, meslek eğitimini daha cazip hale getirmek için, "MYO mezunlarına kısa dönem askerlik" taleplerinin gündemde olduğunu söyledi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 10:34
Bakan Faruk Özlü'den 'Kısa Dönem Askerlik' açıklaması !

 Milat gazetesinden Serdar Arseven'e konuşan Bakan Özlü, MYO mezunlarının kısa dönem askerlik taleplerinin gündemde olduğunu belirtti.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'den binlerce kişiyi ilgilendiren önemli açıklamalar geldi. Bakan Faruk Özlü, meslek eğitimini daha cazip hale getirmek için, "MYO mezunlarına kısa dönem askerlik" taleplerinin gündemde olduğunu söyledi.

BAKAN FARUK ÖZLÜ'DEN KISA DÖNEM ASKERLİK AÇIKLAMASI 

"Bunu biz birkaç defa görüştük. Üniversite mezunlarından ziyade, aranan eleman dediğimiz, ara eleman-nitelikli personel ihtiyacımız var. Hastanelerin doktordan fazla hemşire ihtiyacı var. Bana bir iş adamı geldi, 'Ben bir mühendise 4 bin, bir teknisyene 6 bin lira ödüyorum' dedi. Almanya’da mesleki eğitime giden 7.8 milyon genç var. Türkiye’de ise 1.7 milyon. Bizim yetiştirdiğimiz elemanlarla, sanayide ihtiyaç duyulan kişiler örtüşmüyor. Sanayici kaynak uzmanı ya da CNC operatörü istiyor, biz düz lise mezunu yetiştiriyoruz... Dolayısıyla bunu örtüştürebilirsek işsizliğin azalmasına da ciddi katkı sağlayacağı kanaatindeyim.Bu konuşulan bir konu. Milli Eğitim Bakanımızla Sivas’ta yapılan bir toplantıda bu konu konuşuldu ve Sayın Bakanımız not aldı, 'Bu şekilde bir düzenleme yapalım' diye. Gündemde olan bir konu..."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana'da skandal görüntüler .. Herkes onları izledi ..!
Adana'da skandal görüntüler .. Herkes onları izledi ..!
SON DAKİKA ... Bitlis'te sokağa çıkma yasağı !
SON DAKİKA ... Bitlis'te sokağa çıkma yasağı !
Adana'da 3 kişi diri diri yanıyordu !
Adana'da 3 kişi diri diri yanıyordu !
Uludağ'da son dakika korku anlar !
Uludağ'da son dakika korku anlar !
KKTC'de seçimlerin galibi UB Partisi oldu !
KKTC'de seçimlerin galibi UB Partisi oldu !
İstanbul'daki özel bir hastanede skandal olay !
İstanbul'daki özel bir hastanede skandal olay !
İstanbul Barosu'na Sordular: Siz PKK sevici misiniz?
İstanbul Barosu'na Sordular: Siz PKK sevici misiniz?
Fatih'te 4 kişi yangından son anda kurtarıldı !
Fatih'te 4 kişi yangından son anda kurtarıldı !
Zonguldak'taki korkunç kazada 19 kişi yaralandı !
Zonguldak'taki korkunç kazada 19 kişi yaralandı !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim