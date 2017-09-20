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Bakan Fakıbaba'ya "kotaları kaldırın" ziyareti

Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, TGDF Başkanı Şemsi Kopuz ve yönetimini kabul etti. Görüşmede Türk gıda sanayinin sorunları konuşuldu, ithalattaki kota sorunu gündeme geldi.

20 Eylül 2017 Çarşamba 12:29
Bakan Fakıbaba'ya "kotaları kaldırın" ziyareti

STK'LAR SEKTÖRÜ TEMSİL EDER

TGDF Başkanı Şemsi Kopuz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba’yı makamında ziyaret etti. Gündem’de ki tarım sektörünün sorunlarını konuştuklarını ve çözüm bulmaya çalıştıklarını dile getiren Kopuz, “Bugün önemli bir gündü. Yeni tarım Bakanımız sayın Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba’yı sektör olarak ziyaret ettik. Bir hayırlı uğurlu olsun ziyareti ve sektörün genel ana arterlerdeki konularda kendisiyle konuştuk. Türk gıda içecek Sanayi için bundan sonra sürdürülebilir iletişim konusunda ortak paydalarda buluştuk. Önümüzdeki günlerde sektörü kategori bazında yayarak ilgili sektörü bekleyen acil konuların çözümü konusunda iradeyi ortak olarak koyduk. Çünkü Sivil Toplum Kuruluş'ları (STK) sektörü temsil eder. Devlet ve STK iş birliği olduğu süre içerisinde Türk gıda içecek Sanayi daha iyi yerlere gelecektir. Yönetim kuruluyla ve başkanlar kurulu ile bu iradeyi net koymuş olduk” dedi.

ARZ TALEPLERİ KONUŞTUK

Şeker Kanunu hakkında yaşanan sıkıntıları ve Biyogüvenlik gibi birçok konuyu konuştuklarını dile getiren Kopuz, “Kotalar şeker kanunu konuştuk. Biyogüvenlik kanunu konuştuk. İklim değişikliği ile ilgili hazırladığımız raporlar, ürün destekleme takip sisteminin Türk gıda içecek sektöründe tamamen kaldırılması ve özellikle et ve süt politikalarının tekrar gözden geçirilmesi, sanayici rekabet edici gücüne hem iç pazarda olsun Hem dışarıdaki ihracatımızda bunları konuştuk. Bitkisel yağımızı konuştuk. Arz talepleri konuştuk. Bizim sanayici olarak federasyonları istediğim şey rekabet edici, sürdürülebilir bir uygun hammadde ulaşmak ve bunu temini konusunda da ortak çalışma planlarını konuştuk” diye konuştu.

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