Bakan Fakıbaba'ya "kotaları kaldırın" ziyareti



“STK'LAR SEKTÖRÜ TEMSİL EDER”

TGDF Başkanı Şemsi Kopuz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba’yı makamında ziyaret etti. Gündem’de ki tarım sektörünün sorunlarını konuştuklarını ve çözüm bulmaya çalıştıklarını dile getiren Kopuz, “Bugün önemli bir gündü. Yeni tarım Bakanımız sayın Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba’yı sektör olarak ziyaret ettik. Bir hayırlı uğurlu olsun ziyareti ve sektörün genel ana arterlerdeki konularda kendisiyle konuştuk. Türk gıda içecek Sanayi için bundan sonra sürdürülebilir iletişim konusunda ortak paydalarda buluştuk. Önümüzdeki günlerde sektörü kategori bazında yayarak ilgili sektörü bekleyen acil konuların çözümü konusunda iradeyi ortak olarak koyduk. Çünkü Sivil Toplum Kuruluş'ları (STK) sektörü temsil eder. Devlet ve STK iş birliği olduğu süre içerisinde Türk gıda içecek Sanayi daha iyi yerlere gelecektir. Yönetim kuruluyla ve başkanlar kurulu ile bu iradeyi net koymuş olduk” dedi.