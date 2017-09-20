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Bakan'dan MİT personellerini kaçıran Pkk ile açıklama geldi !

New York’ta Al-Monitor’de konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüv Çavuşoğlu , gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.Çavuşoğlu, IKBY sınırları içinde 2 MİT mensubunun pkklı teröristler tarafından kaçırıldığını doğruladı.

20 Eylül 2017 Çarşamba 10:33
Bakan'dan MİT personellerini kaçıran Pkk ile açıklama geldi !

New York’ta Al-Monitor’a röportaj veren Çavuşoğlu, 25 Eylül’de yapılması planlanan bağımsızlık referandumunun, Irak Anayasası’na aykırı olduğunu söyledi. Referandum kararını “büyük bir hata” olduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanı, “referandumun Kürt bölgesinin çıkarına olmadığını ve bölgenin güvenliğine hizmet etmeyeceğinin” altını çizdi. Bağdat ile Erbil arasında arabuluculuk yapabileceklerini söyleyen Çavuşoğlu, “Türkiye ve IKBY’nin adını vereceği diğer ülkelerle birlikte arabulucu olabiliriz, haklarının garantörü bile olabiliriz” diye konuştu. Çavuşoğlu, bu konuda Ankara’nın her türlü yardımı yapmaya açık olduğunu vurguladı. 

KAÇIRILAN MİT'ÇİLERLE İLGİLİ İLK AÇIKLAMA

Çavuşoğlu, IKBY sınırları içinde 2 MİT mensubunun kaçırıldığı iddiasını da röportajda doğruladı. Konuyla ilgili soruya yanıt veren Çavuşoğlu, “PKK yerel yetkilileri, sivilleri, doktorları, polisleri, herkesi kaçırıyor. Bir terör örgütü. Kurumlarımız, PKK’nın kaçırdığı tüm vatandaşlarımızın geri getirilmesi için çalışıyor. Ancak ülkemizin, bizim bahsedilen iki kişiyi geri getirmek için PKK ile kurduğumuz doğrudan bir bağlantı bulunmuyor” dedi. PKK’ya yönelik operasyon hazırlığında olan bazı MİT elemanlarının PKK tarafından alıkonulduğuna dair iddialarla ilgili CHP Milletvekili Musa Çam soru önergesi vermişti.

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