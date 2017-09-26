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Bakan Bülent Tüfenkçi'den Habur Sınır kapısı ile ilgili açıklama geldi !

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi'den sınırdaki hareketlilik ile ilgili önemli açıklamalar geldi.Bakan Tüfenkçi ; " Habur Sınır kapısı şu an itibariyle açık durumda.." dedi.

26 Eylül 2017 Salı 15:05
Bakan Bülent Tüfenkçi'den Habur Sınır kapısı ile ilgili açıklama geldi !

  "Bingöl Ulusal Kadın Girişimciliği Kongresi"ne katılan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ,  burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki askeri  tatbikatın planlandığı şekilde devam ettiğini söyledi. Iraklı askerlerin de tatbikata katıldığını anımsatan Tüfenkci, "Irak  hükümetinin özellikle sınır kapısının kendilerine anayasal hakları olan devri  noktasında talepleri var. Gelişmelere göre adımlar atılacaktır." ifadesini  kullandı.

 Habur Sınır Kapısı'nın kapatılmasının gündemde olduğunu belirten  Tüfenkci, şöyle devam etti: "Habur Sınır Kapısı şu an itibarıyla açık durumda ama baktığımız zaman  önceki günlere göre giriş çıkışların çok azaldığını görüyoruz. Tabi ileriki  zamanlarda veya günlerde Habur Sınır Kapısı'nın kapatılması da gündemde.  Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi her an kapatılabilir. Oradaki birtakım  gelişmeleri bekliyoruz. O gelişmelerin neticesine göre de sınır kapımızı kapatıp  başka önlemleri de birlikte... işte petrol vanasının kapatılması gibi birtakım  önlemler, yaptırımlar var."

3 AŞAMALI PLAN 

  Kuzey Irak'taki referandumun gayri meşru olduğunu bildiren Tüfenkci,  sonucunu da kabul etmediklerini önceden belirttiklerini hatırlattı.  Bakan Tüfenkci, şunları kaydetti:  "Bütün uluslararası toplumun itirazlarına rağmen Barzani'nin bu  noktada atmış olduğu adımların esasında oradaki Kürt kardeşlerimizin de lehine  olmayan bir durum olduğunu defalarca başta Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız olmak  üzere ilgili bakan arkadaşlarımız da ifade ettiler. Elbetteki bunun birtakım  sıkıntıları da olacak. Esasında bu referandumun sonuçlarıyla beraber sıkıntılı  bir sürece girdiğini göstermiş oldular. Biz de daha önce ifade ettiğimiz 3  aşamalı tedbirleri zamanı ve yeri geldiğinde uygulamaya başlayacağız."

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