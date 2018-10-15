Bakan Akar, Katar Başbakan Yardımcısı Atiyye ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin Muhammed El-Atiyye ile bakanlıkta bir araya geldi.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin Muhammed El-Atiyye'yi, bakanlıkta düzenlenen resmi törenle karşıladı. Törende iki ülkenin milli marşları okunduktan sonra Bakan Akar ve Atiyye, tören kıtasını selamlayarak ikili görüşmeye geçti. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve savunma sanayisi alanındaki iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Resmi törenden görüntüler

-Bakanların el sıkışması

-Detaylar

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, ()-