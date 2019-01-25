Bakan Akar: Emekli astsubayların özlük hakları için çalışma içindeyiz

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, emekli astsubaylara yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü belirterek, "Onların özlük haklarını iyileştirmeyi amaçlayan bir çalışma içindeyiz. İnşallah, bu konuyu da kısa süre içinde çözeceğiz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, bakan yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alparslan Kavaklıoğlu ile diğer yetkililerle birlikte muvazzaf ve emekli astsubaylar ile Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) temsilcileriyle öğle yemeğinde bir araya geldi.

'KISA SÜRE İÇİNDE ÇÖZECEĞİZ'

Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) subay, astsubay, uzman erbaş ve kuvvet komutanlıklarıyla bir bütün olduğunu belirtti. Subay ve astsubayların kişisel gelişimlerine değinen, bu konudaki çalışmaları önemli olarak değerlendiren Akar "Astsubaylarımızın özlük haklarıyla ilgili önemli çalışmalar yaptık. Statü geçiş kontenjanları da astsubaylarımızın lehine artış oldu. Tüm personelin özlük haklarında 400 lira artış oldu. Ayrıca muvazzaflardan özel ihtisas sahibi astsubaylara ilave değişik rakamlar verildi. Gelen talepler arasında rütbe yaş haddinin 55'ten 60'a çıkarılması var. Diğer bir konu da derece kademe konusu. Bu konudaki çalışmalarımız da sürüyor. Gazi astsubaylarımızdan 40 yaşını doldurmayanlara statü geçişleri için ilave hak verildi. Ayrıca sadece emekli astsubaylarımızı hedef alan, onların özlük haklarını iyileştirmeyi amaçlayan bir çalışma içindeyiz. İnşallah, bu konuyu da kısa süre içinde çözeceğiz" diye konuştu.

UZMAN ERBAŞLARIN ÖZLÜK HAKLARI

TSK personelinin, 7 gün 24 saat fedakarca görev yaptığını, buradaki amaçlarının ise milletin sevgi ve saygısını kazanmak olduğunu aktaran Bakan Akar, uzman erbaşların özlük haklarıyla ilgili de önemli çalışmalar yapıldığını belirtti. Uzman çavuş aylıklarına 400 lira net ilave yapıldığını, yaş sınırının ise 45'ten 52'ye çıkarıldığını dile getiren Akar, "Uzman çavuşlarımızın ek göstergelerinde artış yapıldı, derece ve kademe işlemlerinde gelişme sağlandı. 10 yılını bitirmemiş olanlardan astsubaylığa geçişte sorun vardı. O da ortadan kaldırıldı. Zati tabanca verilmesi talepleri vardı. O konuda da düzenleme yapıldı. Lojmanlardan yararlanma konusundaki oranı da onların lehine artırdık. Sözleşme sürelerinde yaşanan sıkıntıları da çalışıyoruz. Uzmanlarımıza orduevi konusunda yeni bir çalışma başlattık. Ankara ve İzmir'de 1, İstanbul'da ise 2 tane olmak üzere uzmanlarımıza orduevi yapılması konusunda çalışmalarımız sürüyor. İlk olarak Ankara'dan başladık. Çalışmalarımız sürüyor" dedi.

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