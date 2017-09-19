Bakan Ahmet Arslan aileleri uyardı Mavi Balina oyunu kaldırılıyor !

Gençlerin intihar etmesine neden olan Mavi Balina oyunu, tüm dünyada tehlike yaratmaya devam ediyor. Ülke yönetimleri ise söz konusu oyun hakkında çeşitli takip ve araştırmalarını yürütürken bu tarz oyunları yönetenlere de cezai uygulama işlemlerine hız kazandırıyor.

Türkiye’de de Mavi Balina oyununun aileleri tedirgin etmesi üzerine bakanlık olaya el atmış durumda. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, oyun hakkında tüm aileleri medya aracılığı ile bilgilendirerek uyarılarda bulundu ve bakanlığın yaptığı çalışmaları dile getirdi.

Mavi balina oyunu

"Bakanlık olarak zararlı içerik bulunduran yayınları kaldırmak gibi çalışmalarımız devam ediyor ama bu oyun kullanıcılar arasında özel linklerle oynanan bir oyun, oyun yöneticisi adı verilen korsanlar yönetiyor. Bu en tehlikeli kısım. Diğer zararlı içerikleri engellediğimiz gibi bunu engelleme şansımız yok. Bunun da cezai müeddiyeleri var. Kullanıcılar bu tip yanlış eylemlerle bildirimlerle karşılaştıklarında bize bildirsinler.

Sağlıklı bir şekilde çalışmamız gerekiyor. BTK ve İçişleri Bakanlığımız buna karşı alınacak tedbirlere çalışıyorlar. Başlangıçta masum görünen ve günün sonunda gençlermize zarar veren oyunları kaldırmak için çalışmalar yapıyoruz. Biz zaten gereğini yapıyoruz ama sizin aracılığınızla yeniden uyaralım. Zararlı içerikli yayınları BTK olarak durdurabiliyoruz ama böyle özel linklerle çalışan oyunlara birşey yapamıyoruz. Üzerinde çalışıyoruz. BTK ve emniyet uzmanları çalışma yapıyor."