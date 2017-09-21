Bakan açıkladı Depreme hazırlık yasası çıkarılacak !

Bir dizi ziyaret için Sakarya'ya gelen Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Sakarya Valiliğini ziyaret etti. İki bakan burada Vali İrfan Balkanlıoğlu ve protokol tarafından karşılandı.

DEPREM YASASI İÇİN ACİL ADIM

Ziyarette konuşan Bakan Mehmet Özhaseki, "Deprem ülkemizin bir gerçeği. Halihazırda topraklarımızın yüzde 66'sı birinci ve ikinci derecede deprem bölgesinde duruyor. Nüfusumuzun yüzde 71'i bu bölgelerde yaşıyor. 2012'de çıkan yasa ile yapılan dönüşümler ve değişimler ülkemizde hızla devam ediyor. Biz bu hızı yeterli görmüyoruz. Allah korusun bizi korkutan yakın bir gelecekte Marmara açıklarında olabilecek bir depremde bu bölgeyi de içerisine almak üzere bir tehdit daha oluşturuyor. Biz çok hızlı davranarak, önümüzdeki bir takım engelleri aşarak depreme hazırlıklı hale gelmek zorundayız. Bunu yapabilecek gücümüz var, birikimimiz var, teknik kapasitemiz var. Zaten yasal alt yapıyı hazırladık.

KHK İLE ACİLEN ÇIKARILACAK

Önümüzdeki günlerde Meclis çalışma trafiği içinde biran önce çıkaracağız. Bir kanun hükmündeki kararname ile acilen yeni depreme hazırlık yasası çıkmış olacak" dedi