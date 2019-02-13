MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'de Kürdistan diye bir yer yoktur. HDP, beklendiği ve bilindiği üzere, Türkiye'nin yıkımına asal ve asıl fail olarak girmiştir" açıklaması yaptı.



MHP Genel Başkanı Bahçeli, Twitter hesabından açıklamalarda yaklaşan Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde sis perdesinin dağıldığını, taraflar netleşirken, gizli kapaklı ilişki ağlarının da deşifre olduğunu kaydetti. Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:



"Türkiye'de Kürdistan diye bir yer yoktur. Tarihin hiçbir döneminde de olmamıştır. Hem kazanıp hem kaybettirmek ancak ve ancak akıl tutulması yaşayan, mensubiyet bunalımına kapılan, zilleti baş tacı yapan müflis ve melanet çevrelerin işidir. HDP, beklendiği ve bilindiği üzere, Türkiye'nin yıkımına asal ve asıl fail olarak girmiştir."



"31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine yaklaştıkça sis perdesi dağılıyor, taraflar netleşiyor, gizli kapaklı ilişki ağları deşifre oluyor. Saklanan niyetler bir bir açığa ve ortaya çıkıyor. Türk milleti kimin zillet kimin ziynet, kimlerin curcuna kimlerin cumhur olduğunu görüyor."



"CHP-HDP-İP-ÖDP ittifakı bütün hatlarıyla, bütün muhtevasıyla karşımızdadır. PKK-FETÖ bu ittifakın tam ağırlık merkezindedir. Türk milleti bir yanda Zillet İttifakı’nı görüyor, diğer yanda Cumhur İttifakı’nı izliyor, biliyor, gönülden destekliyor."



"Beka muhalifleriyle beka sevdalıları billurlaşmış haldedir. HDP Eş Genel Başkanı’nın 'Kürdistan’da biz kazanacağız, Batı’da AK Parti ve MHP’ye kaybettireceğiz' çürük sözü skandal bir beyan olmasının yanısıra ihanet ve işbirlikçiliğin alenileşmesinden başka bir şey değildir."



"Türkiye’de Kürdistan diye bir yer yoktur. Tarihin hiçbir döneminde de olmamıştır. Hem kazanıp hem kaybettirmek ancak ve ancak akıl tutulması yaşayan, mensubiyet bunalımına kapılan, zilleti baş tacı yapan müflis ve melanet çevrelerin işidir."



"HDP, beklendiği ve bilindiği üzere, Türkiye’nin yıkımına asal ve asıl fail olarak girmiştir."



"31 Mart’ta kazanan ve kaybedenleri tayin edecek tek mercii, büyük Türk milletidir. HDP, PKK’yla ortaklığının, hedef birlikteliğinin bedelini diğer zillet ortaklarıyla beraber ağır bir şekilde ve demokratik olarak ödeyecektir."



"Cumhur İttifakı hem kazanacak hem de Türkiye’ye kazandıracaktır."



"İstanbul Çekmeköy Kirazlıdere Mahallesi’nde bulunan Parkverde Sitesi yakınlarında bir askeri helikopterin düşmesi sonucunda şehit olan 4 kahramanımıza, yine İstanbul Kartal’da 8 katlı bir binanın çökmesiyle hayatlarını kaybeden 21 vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum."



"Halen tedavisi süren vatandaşlarıma acil şifalar temenni ediyorum. Rabbimden milletimizi her türlü kazadan ve beladan muhafaza etmesini yürekten niyaz ediyorum."

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