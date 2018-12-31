BAĞDAT CADDESİ'NDE YENİ YIL HAZIRLIKLARI

Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL
Yeni yıla saatler kala kutlamaların yapıldığı Kadıköy Bağdat Caddesi'nde de hareketlilik yaşanıyor.
Görüntü Dökümü:
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-Bağdat Caddesi'nden görüntüler
Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL Yeni yıla saatler kala kutlamaların yapıldığı Kadıköy Bağdat Caddesi'nde de hareketlilik yaşanıyor. Görüntü Dökümü: ------------- -Bağdat Caddesi'nden görüntüler
Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL
Yeni yıla saatler kala kutlamaların yapıldığı Kadıköy Bağdat Caddesi'nde de hareketlilik yaşanıyor.
Görüntü Dökümü:
-------------
-Bağdat Caddesi'nden görüntüler