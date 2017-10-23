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Bağdat Caddesi'nde korkunç kaza !

Dün akşam saatlerinde Bağdat Caddesi' üzerinden Göztepe'ye doğru giden lüks otomobil sahibi kaldırımda yürüyen yayaları ezdi.Yaşanan kaza sonrası 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

23 Ekim 2017 Pazartesi 10:14
Bağdat Caddesi'nde korkunç kaza !

Dün gece geç saatlerde Bağdat Caddesi üzerinden Göztepe istikametine doğru giden lüks otomobil kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen yayalara çarptı.Kaza sonrasında araçta bulunan 2 kişi hafif yaralanırken kaldırımda ki 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Saat 23:00 sularında yaşanan kazada Emre Yazıcı idaresindeki araba yoldan çıkarak kaldırımda yürüyen yayaları ezdi.Çevredeki vatandaşların kazayı görmesi sonucu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.Arabada yaralanan 2 kişi ayakta tedavi edilirken kaldırımda ne olduğunu anlamadan ezilen 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan 2 arkadaşının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Son Güncelleme: 23.10.2017 10:23
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