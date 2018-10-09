BAĞCILAR'DA İKİ BİNADA ÇÖKME RİSKİ; 6 BİNA BOŞALTILDI (4)

Ersan SAN-Murat SOLAK-Gökhan ÇELİK / İstanbul

Bağcılar'da yan tarafında inşaat temel kazısı yapılırken iki binada çökme riski oluştu. İki binanın yakınındaki 6 bina boşaltıldı.

Saat 15.45 sıralarında, Kirazlı 1176 Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta yapılan kazı çalışmaları sırasında bitişikteki iki binada çökme riski oluştu. Çatlaklar oluşan bina yan yatarken bir binanın da altı boşaldı. Durumun fark edilmesi üzerine yakındaki 6 bina boşaltıldı. Olay yerine belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-----------

HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-Yan yatan bina

-Kazı çalışması yapılan inşaat

-Belediye ekipleri

Detaylar



