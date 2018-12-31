BAĞCILAR'DA ÇATI YANGINI - 1

Birkan YILDIZ / İSTANBUL
Bağcılar'da bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangında alevler yükselirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
Birkan YILDIZ / İSTANBUL Bağcılar'da bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangında alevler yükselirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Görüntü Dökümü: -------------- -Yangından görüntüler
Birkan YILDIZ / İSTANBUL
Bağcılar'da bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangında alevler yükselirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Görüntü Dökümü:
--------------
-Yangından görüntüler