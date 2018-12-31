BAĞCILAR'DA ÇATI YANGINI - 1

Birkan YILDIZ / İSTANBUL Bağcılar'da bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangında alevler yükselirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Görüntü Dökümü: -------------- -Yangından görüntüler