Bacak Arası Eroin Operasyonu!

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Van'dan İstanbul'a gitmek için Ferit Melen Havaalanına gelen Z.D., giriş kontrol noktasından geçtiği x-ray cihazının sinyal vermesi üzerine görevliler tarafından durduruldu. Şüpheli Z.D.,'nin yapılan üst aramasında bacak arasına bantlanmış iki paket halinde bez ve flasterle sarılı toplam 1 kilo 105 gram eroin ele geçirildi.



Gözaltına Z.D.,'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.