İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Van'dan İstanbul'a gitmek için Ferit Melen Havaalanına gelen Z.D., giriş kontrol noktasından geçtiği x-ray cihazının sinyal vermesi üzerine görevliler tarafından durduruldu. Şüpheli Z.D.,'nin yapılan üst aramasında bacak arasına bantlanmış iki paket halinde bez ve flasterle sarılı toplam 1 kilo 105 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına Z.D.,'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Bacak Arası Eroin Operasyonu!
VAN'da bacak arasına sardığı 1 kilo 105 gram eroinle uçağa binmeye çalışan bir kişi gözaltına alındı.
30 Mayıs 2017 Salı 12:17
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Van'dan İstanbul'a gitmek için Ferit Melen Havaalanına gelen Z.D., giriş kontrol noktasından geçtiği x-ray cihazının sinyal vermesi üzerine görevliler tarafından durduruldu. Şüpheli Z.D.,'nin yapılan üst aramasında bacak arasına bantlanmış iki paket halinde bez ve flasterle sarılı toplam 1 kilo 105 gram eroin ele geçirildi.