Ayşegül Terzi davasında son: saldırgan Çakıroğlu'na 3 yıl 10 ay hapis

Son günlerde pek çok kez yaşanan "yaşam biçimine saldırı" olaylarında bir ilk yaşandı.

3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı

Yaklaşık bir yıl evvel İstanbul Çekmeköy'de otobüse binen hemşire Ayşegül Terzi, "şort giydiği için" saldırıya uğradı. Neredeyse bir yıl süren davada saldırgan Abdullah Çakıroğlu 3 kez tahliye edildi. Çakıroğlu'nun "inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından toplamda 9 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava bugün neticeye erdi. Çakıroğlu toplamda 3 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 3 suçtan da ayrı ayrı ceza verdi.

Yani ceza alt sınırdan tayin edildi. Ancak Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bırakmadı, cezayı ertelemedi ve para cezasına çevirmedi. Hukukçulara göre bu yönüyle belirleyici ve caydırıcı bir ceza olarak değerlendirmek mümkün...