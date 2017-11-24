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Ayrıldığı sevgilisini intihardan son anda kurtardı !

Burdur'da bugün öğlen saatlerinde ilginç bir olay yaşandı.Sevgilisinden ayrıldıktan sonra bunalıma girip intihar etmek için çatıya çıkan genci son anda gelerek ayrıldığı sevgilisi kurtardı.

24 Kasım 2017 Cuma 17:31
Ayrıldığı sevgilisini intihardan son anda kurtardı !

Burdur'da sevgilisiyle kavga edip bunalıma giren genç intihara teşebbüs etti.Sevgilisinden ayrıldıktan sonra bunalıma girip intihar etmek için çatıya çıkan genci son anda gelerek ayrıldığı sevgilisi kurtardı.

Bir otoparkın en üst katına çıkan genç oradan atlamak istedi.Vatandaşların durumu farketmesi üzerine olay yerine polis , itfaiye ve sağlık ekipleri intikal etti.Daha sonra gencin oraya sevgilisinden ayrıldığı için çıktığı anlaşıldı.

Olay yerine çağrılan sevgilinin ikna ettiği genç, aşağıya inince kız arkadaşına sarılıp uzun süre gözyaşı döktü.. Kız arkadaşıyla konuşturulan H.K., dalgın olduğu bir anda polis ekipleri ve itfaiyeciler tarafından kaldırılarak, parmaklıklardan alındı

İntihara kalkışan genç aşık 112 sağlık ekipleri tarafından Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.  

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