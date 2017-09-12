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Ayrandan sonra bir milli içiceğimiz daha oldu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ayrandan sonra bu içeceğinde milli içiceğimiz olduğunu söyledi.Fakıbaba, Manisa'daki tarımla ilgili kurum ve kuruluşları ziyaretinden sonra önemli açıklamalarda bulundu.

12 Eylül 2017 Salı 12:35
Ayrandan sonra bir milli içiceğimiz daha oldu

Fakıbaba Şehzadeler Canlı Hayvan Borsası, Beydere Tohum ve Sertifikasyon Test Müdürlüğü, Bağcılık Araştırma Enstitüsü ve Damızlık Hayvan Tesislerini ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. 

Enstitüde bölgedeki bağcılık hakkında bilgi alan Fakıbaba'ya üzüm suyu ikram edildi. 

"Kebap yanında ikram edilsin" 

Üzüm suyunun lokantalarda yemekle ikram edilmesi gerektiğini ifade eden Fakıbaba, şöyle konuştu: 

"Ayran kadar üzüm suyu da milli içeceğimizdir. Üzüm suyunda hiçbir katkı maddesi yok. Tadı çok güzel ve doğal. Çok kızdığım şey, içeriği belli olmayan ne olduğu bilinmeyen özellikle dışarıdan getirilen ürünler.  Mis gibi bizim ürettiğimiz kendi içeceklerimiz varken başka içecek içmek, sadece marka olması beni çok rahatsız ediyor. Ayrandan sonra milli içeceğimiz bu olacaktır. Samimi olarak söylüyorum. Kebap veya diğer yemeklerin yanında ayran ve üzüm suyu ikram edilsin."

Bakan Fakıbaba, "Bu çok güzel bir şey. Doğal ve tamamen katkısız. Bundan sonra kebap ve çiğköfte ile birlikte ayran, diğer her şeyle üzüm suyu tüketeceğim. Asitli içecekler yerine herkes üzüm suyunu tüketmeli" dedi.

Manisa'da bir otelde düzenlediği toplantıda 2017-2018 sezonu çekirdeksiz kuru üzüm rekoltesini açıklayan Fakıbaba, geçen yıl 4 milyon ton yaş üzüm, 313 bin ton çekirdeksiz kuru üzüm üretildiğini hatırlattı. 

"Yaş üzümde geçen yıl rekolte 4 milyon tondu, bu sene 4 milyon 200 bin ton. Kuru üzümde ise geçen yıl rekolte 313 bin tondu, bu sene ise 310 bin ton. Bunlar güvenilir rakamlardır." diyen Fakıbaba, üreticinin ürünününü değerinde satamayacağı yönünde kaygılanmasına gerek olmadığını ifade etti. 

Fakıbaba, şöyle konuştu: 

"Sayın Cumhurbaşkanımız bana talimat verdi, 'üzüm 4 liranın altında olamaz, gideceksin bu işi çözeceksin' dedi. Üzümünüzü 4 liranın altında sattırmayacağız. Şu an hazırlıklarına başladık, depo arayışımız devam ediyor, 9 numara kalitedeki üzümü istediğimiz kadar 4 liradan alacağız ve 15 gün içinde paranızı ödeyeceğiz.  Bu, AK Parti hükümetinin, Sayın Cumhurbaşkanınızın, Başbakanınızın ve Tarım Bakanınızın size sözüdür. Güven her şeyin üzerindedir. Rahat olun, üzümünüzü alacağız, sınırsız bir şekilde alacağız, sizi kimseye muhtaç etmeyeceğiz." 

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