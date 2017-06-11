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Aynı Şeritte Metrobüsler Kafa Kafaya Çarpıştı: 29 Yaralı

KADIKÖY Söğütlüçeşme'de istasyonda yolcu alarak kalkan metrobüs ile istasyona giren iki metrobüs aynı şeritte çarpıştı. Kazada, 3'ü ağır 29 yolcu yaralandı. 

11 Haziran 2017 Pazar 20:22
Aynı Şeritte Metrobüsler Kafa Kafaya Çarpıştı: 29 Yaralı

Kaza, 17.20 sıralarında Söğütlüçeşme'de bulunan Metrobüs son durağında meydana geldi. Zincirlikuyu'dan gelen Ali Gözderesi'nin kullandığı 34 TR 6193 plakalı metrobüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeride geçmesi üzerine, Zincirlikuyu'ya gitmek üzere duraktan çıkan Yasin Kartal'ın kullandığı 34 TP 2791 plakalı metrobüs ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, şoförlerden Ali Gözderesi araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan Gözderesi, hastaneye kaldırıldı. Gözderesi'nin sol ayağının kırıldığı  öğrenildi.

Kazada, sürücülerle birlikte 3'ü ağır olmak üzere 29 yolcu yaralandı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralı yolcular da çevre hastanelere sevk edildi. Kazaya karışan metrobüsler çekiciler tarafından Hasanpaşa'da bulunan İETT garajına çekildi. Kaza nedeniyle metrobüs seferleri ise durağın 30 metre yukarısından yapıldı. Durağa gelen metrobüsler yolcularını bu noktada bırakırken, Zincirlikuyu yönüne gidecek yolcular da buradan metrobüslere bindi. 

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve araç içi ile Mobese kameralarının inceleneceği öğrenildi. 



Son Güncelleme: 11.06.2017 22:32
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