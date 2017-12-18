Aylardır kayıp olan kadının cesedi bulundu !

Adana'da polis, yaklaşık 6 ay önce kaybolan kadının tır sürücüsü tarafından otoyoldan alındığını, parasının çalındığı gerekçesiyle şoför tarafından öldürülüp 900 kilometre yolculuktan sonra cesedin Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir sazlık alana atıldığını ortaya çıkardı. Son dakika gelen bilgilere göre geçtiğimiz aylarda tır şoförü tarafından öldürülen kadının cesedinin bulunduğu öğrenildi.

Yaşanan korkunç olayı anlatan TIR şoförü kadın ile para karşılığında birlikte olmak için TIR'a aldığını söyleyen zanlı, para yüzünden tartıştıklarını, bu sırada bıçaklayarak öldürdüğünü, cesedini çırılçıplak soyup, battaniyeye sardığını, yakalanmamak için Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki sazlık alana attığını söyledi.

Polis zanlıyı alarak Gebze'ye götürüp cesedin yerini göstermesini istedi. Polis 14 Aralık günü zanlının gösterdiği yerde yaptığı araştırmada kemikler bulundu.Yapılan DNA testi sonucu kemiklerin 5 ay önce öldürülen kadına ait olduğu öğrenildi.