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Aydın'da domuzlar trafiği felç etti !

Aydın'da domuzlar trafiğe indi...Çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen domuzlar karayolunda sürücülere korku dolu anlar yaşattı.

11 Ekim 2017 Çarşamba 10:48
Aydın'da domuzlar trafiği felç etti !

Aydın'da çiftçilerden sonra sürücülerinde başı domuzlarla dertte.

Çiftçilerin hasatlarına saldıran domuzlar şimdi de yerleşim yerlerine kadar indiler.Dün akşam yola aniden fırlayan domuzlar yoldan geçen aracın kaza yapmasına neden oldu.Trafiği de olumsuz etkileyen domuzlar aracın çarpması sonucu telef olurken araçta ise maddi hasarlar meydana geldi.

Hemen hemen yılın her anında tarım yapılabilen Aydın'da insanlar domuz istilasından rahatsız olmuş durumda.Kalabalık sürü halinde gezen domuzların insanlara zarar vermesinden korkuluyor.Dün akşam yaşanan kaza sonrası konuşan vatandaşlar ; "Eskiden sadece dağlarda ormanlık alanlarda domuz olurdu. Nedense Milli Parklar Müdürlüğü’nün gözünde domuzlar sanki insanlardan daha değerli. Vurana ceza kesiliyor. Biz zarar gördüğümüzde kimse bizim yanımızda olmuyor” ifadelerini kullandılar.

Son Güncelleme: 12.10.2017 15:10
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