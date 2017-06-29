Aydın Sıcaktan Kavruldu! Dereceler 46'yı Gösterdi

AYDIN'da son iki günde artan hava sıcaklığı bunaltı. Termometreler 46 dereceyi gösterirken, kimileri evlerinde çıkmamayı tercih etti, çıkmak zorunda kalanlar ise ağaç altları ve binaların gölgelerine soluklandı. Tarlalarında çalışmak zorunda kalan çiftçiler ise nemle birlikte daha fazla hissedilen sıcak havada zor anlar yaşadı.



Aydın'da sıcak hava yaşamı zorlaştırıyor. Hava sıcaklığının yüksek olduğu kentte tarım işçilerinin zorunlu mesaileri ise sürüyor. Sebze tarlalarında sıcağa rağmen çalışan çiftçiler, sık sık terlerini silip, ekmeğini topraktan çıkarmaya devam ediyor. Sıcak havaya rağmen domates tarlasında çalışan çiftçi Şahin Sakman, "Kavurucu sıcak bir hava var. Sıcaktan zaman zaman baygınlık geçiriyoruz. Ancak yapacak bir şey yok, çalışmak zorundayız, ekili tarlalarımızın kurumaması için gün aşırı sulamak zorundayız" dedi. Tarlada domates toplayan kadınlar da sıcakta zor anlar yaşadı.



TERMOMETRELER 46 DERECİYİ GÖSTERDİ



Kent merkezindeki güneşin altında olan termometreler 46 dereceyi gösterirken, vatandaşların büyük bölümü evlerinden çıkmamayı tercih etti. Çıkmak zorunda kalanları ise gölge yerlerde ve ağaç altlarında dinlendi. Kimileri de park ve cami avlularındaki banklara uzanarak gölgede bir süre soluklandı. Hava sıcaklıklarının artarak devam edeceği bildirildi.