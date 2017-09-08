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Aydın'daki kaza sonucu 1 kişi öldü ,19 kişi de yaralandı !

Aydın'daki Suriye'li göçmenleri taşıyan minübüs devrildi. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 11 kişi de yaralandı ..

08 Eylül 2017 Cuma 14:19
Aydın'daki kaza sonucu 1 kişi öldü ,19 kişi de yaralandı !

Aydın'ın Söke İlçesi'nde, Suriyeli kaçak göçmenleri taşıyan bir minibüs, yoldan çıkarak devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 19 kişi ise yaralandı. Kaza sonrası annesi ölen çocuk, şoförü bıçakla hafif yaraladı.
Kaza, bugün saat 03.00 sıralarında, Yenidoğan Mahllesi Söke- Milas Karayolu üzerinde meydana geldi. 45 yaşındaki Mikail Çelik'in kullandığı ve içerisinde 37 Suriyeli'nin bulunduğu 01 B 2395 plakalı minibüs, Güllübahçe yol ayrımında trafik levhalarına çarpıp devrildi. Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri geldi. Ekipler, araçta sıkışan yaralıları çıkarttı.

Kazada Awash El Salih isimli kadın, olay yerinde öldü, 19 kişi yaralandı. Ölen kadının, ismi ve yaşı öğrenilemeyen oğlu, kazadan yara almadan kurtulan şoför Mikail Çelik'i, sırtından bıçaklayarak hafif yaraladı. Yaralılardan şoförle birlikte 9'u çocuk 12 kişi Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne, 8 yaralı ise Söke Fehime- Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Suriyeli grubun, İzmir'den Aydın'ın Didim İlçesi'ne geldikleri, buradan da yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek için tekrar yola çıktıkları öğrenildi. Jandarma bıçakla yaralama zanlısını suriyeli çocuğu gözaltına aldı. Kazada yaşamını yitiren Awash El Salih'in cesedi ise Söke Fehime Faik Kocagöz devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan 17 kişi ise işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme: 08.09.2017 14:22
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