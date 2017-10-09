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Aydın'da korkunç olay ... Yanmış kadın cesedi bulundu !

Aydın'ın Didim İlçesi'nde korkunç olay ... Didim'de ormanlık alanda yanmış kadın cesedi bulundu.Soruşturma devam ediyor.

09 Ekim 2017 Pazartesi 17:55
Aydın'da korkunç olay ... Yanmış kadın cesedi bulundu !

Öğrenilen bilgilere göre Aydın Didim'e yolda giderken tuvalet ihtiyacını karşılamak için arabadan inen 2 kişi ormanlık alanda çıplak halde bulunan yanmış kadın cesedini gördü.Vatandaşların durumu polise haber vermesiyle olay yerine intikal eden polisler gördükleri manzara karşısında donup kaldı.

Olay yerine gelen polisler ormanlık halde vücudunun büyük bir bölümü yanmış halde çıplak kadın cesediyle karşılaştı.İncelemelerin ardından kadının cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Kadının kimliği ise henüz belirlenemedi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.


 

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