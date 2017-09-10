Galeriler Videolar
İstanbul 23°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
108452
ALTIN
147.733
DOLAR
3.4090
STERLİN
4.4982
EURO
4.1028
Galatasaray Antalya'da takıldı Antalyaspor 1-1 Galatasaray maç özeti
Son Dakika
Galatasaray Antalya'da takıldı Antalyaspor 1-1...
Kadıköy'de kabus gecesi ! Fenerbahçe 2-3 M.Başakşehir
Son Dakika
Kadıköy'de kabus gecesi !
Cizreli Mehmet Anne Marie ile sahneye çıkıyor !
Son Dakika
Cizreli Mehmet Anne Marie ile...
Belçika'nın başkentinde 'Arakan' prostestosu !
Son Dakika
Belçika'nın başkentinde 'Arakan' prostestosu !
Acı haber Bingöl'den geldi 1 asker şehit oldu , 1 asker de yaralandı !
Son Dakika
Acı haber Bingöl'den geldi !

Aydın ADÜ Hastanesinde korkutan yangın

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde korkutan anlar.Elektrik kontağından çıkan kıvılcımlar ve dumanlar büyük paniğe neden oldu.

10 Eylül 2017 Pazar 23:12
Aydın ADÜ Hastanesinde korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre, ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde güç kaynaklarında bakım yapıldığı sırada elektrik kontağından çıkan kıvılcım ile küçük çaplı yangın çıktı. Yangın hemen kontrol altına alınırken, oluşan duman korkuttu. Tedbir amaçlı ameliyathanenin yanında bulunan odadaki hastalar kısa süre yan odalara alındı. Olayda aküleri değiştiren bir kişi ayağından hafif yaralanırken, şahsın ayağında incinme olduğu belirtildi. 

ADÜ Rektör Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Aslan, hastanede herhangi bir tahliye işleminin söz konusu olmadığını ve hastanede rutin hizmetlerin devam ettiğini söyledi.

Olaydan sonra Tıp Fakültesi Hastanesi’ne giderek bilgi alan ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recai Tunca ise, “Hastanede güç kaynakları bakım yapıldığı sırada kısa devreden kaynaklı bir yangın çıktı. Yangın hemen kontrol altına alınıp söndürüldü. Bu arada dumandan etkilenebileceği ve tedbir amaçlı ameliyathanenin yanında bulunan odadaki hastalar kısa süre yan odalara alındı. Hastanede herhangi bir sıkıntı yok, her şey rutin olarak devam ediyor” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteoroloji Uyardı Balıkesir Bursa İzmir İstanbul Eskişehir Hava Sıcaklığı Çok Artacak?
Meteoroloji Uyardı Balıkesir Bursa İzmir İstanbul Eskişehir Hava Sıcaklığı Çok Artacak?
Hakkari'de bombalı saldırı Yaralı askerler var !
Hakkari'de bombalı saldırı Yaralı askerler var !
Balıkesir'de Feci Kaza Ölü Ve Yaralı Var!
Balıkesir'de Feci Kaza Ölü Ve Yaralı Var!
Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 3 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan , Donald Trump ile görüştü !
Cumhurbaşkanı Erdoğan , Donald Trump ile görüştü !
İzmir'in işgalden kurtuluşunun 95.yılı !
İzmir'in işgalden kurtuluşunun 95.yılı !
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Almanya' uyarısı geldi
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Almanya' uyarısı geldi
Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran terörist öldürüldü
Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran terörist öldürüldü
Balıkesir'de Silahlı Çatışma Ölü Yaralı Varmı
Balıkesir'de Silahlı Çatışma Ölü Yaralı Varmı
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim