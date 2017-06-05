Ayaz Bebek Nazar Boncuğunun Çengelli İğnesini Yuttu

TEKİRDAĞ'ın Muratlı İlçesi'nde 9 aylık Ayaz Y., adlı bebek üzerinde bulunan çengelli iğneyi yuttu. Hastaneye kaldırılan bebeğin çekilen röntgende iğnenin midesinde olduğu ortaya çıktı.



Muratlı İlçesi'nin Aşağısevindikli Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Y., 9 aylık bebekleri olan Ayaz'ın üzerine çengelli iğneli nazar boncuğu taktı. Bir süne sonra anne Ayşe Y., oğluna taktığı nazar bocuğunun bulunduğu iğnenin üzerinde olmadığını fark etmesi üzerine, durumu eşi Ömer Y.'ye söyledi.



Nazar boncuğu evde bulunurken, hemen Muratlı Devlet Hastanesi'ne götürülen minik bebeğin çekilen röntgeninde, kapalı durumdaki iğnenin midesinde olduğu belirlendi. Minik bebek, Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Bebeğin midesindeki çengelli iğnenin yapılacak operasyonla alınacağı belirtildi.