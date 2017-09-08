Avrupalı İşçi Sendikaları Türkiye'yi boykot ediyor

Türk hükümetinin son dönemdeki baskıcı politikalarına tepki göstermek için Avrupalı işçi sendikaları, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) gelecek ay İstanbul'da yapmayı planladığı toplantıyı boykot etme kararı aldı.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, Alman Sendikalar Konfederasyonu (DGB) Başkanı Reiner Hoffmann'ın boykot kararlarını bir mektupla Federal Alman Çalışma Bakanlığı'na bildirdiği öğrenildi. DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Hoffmann, Türkiye'de son dönemde demokrasi, işçi hakları, örgütlenme özgürlüğü gibi konularda yaşanan gelişmelerden rahatsız olduklarını, buna tepkilerini göstermek istediklerini söyledi.

Hoffmann, "Türkiye'de son aylarda sendika üyesi on binlerce çalışan büyük ölçüde Kanun Hükmünde Kararnameler dayanak gösterilerek, gerekçe sunulmaksızın ve hukuki itiraz hakkı tanınmaksızın işten çıkartıldı, sosyal güvenlik sisteminin dışına itildi" diye konuştu.