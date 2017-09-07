Galeriler Videolar
İstanbul 22°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
109612
ALTIN
147.521
DOLAR
3.4294
STERLİN
4.4737
EURO
4.0919
'Çitos' Efe'nin ailesi 'Biz çocuğumuza sahip çıkıyoruz'
'Çitos' Efe'nin ailesi 'Biz çocuğumuza...
Avcılar ve Bahçelievler'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu
Avcılar ve Bahçelievler'de eş zamanlı...
Almanya'nın eski Cumhurbaşkanı Türk firmasında işe başladı!
Almanya'nın eski Cumhurbaşkanı Türk firmasında...
Kiliseye Kanlı Baskın : 8 Ölü
Kiliseye Kanlı Baskın : 8...
Midesinde uyuşturucu dolu prezervatif bulundu!
Midesinde uyuşturucu dolu prezervatif bulundu!

Avcılar ve Bahçelievler'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da Emniyet güçleri tarafından eş zamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.Avcılar ve Bahçelievler'deki operasyonda 11 kişi gözaltına alındı .

07 Eylül 2017 Perşembe 09:42
Avcılar ve Bahçelievler'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler ve Avcılar'da uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen şüphelilere ait önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

Polis helikopteri ve özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında söz konusu adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler, haklarında yakalama kararı verilen 14 şüpheliden 11'ini gözaltına aldı.

Operasyon doğrultusunda adreslerdeki aramalar devam ederken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Son Güncelleme: 07.09.2017 10:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı Sarayında Tekmeli Kavga İddiası!
Cumhurbaşkanlığı Sarayında Tekmeli Kavga İddiası!
Ekonomi Bakanı, Reza Zarrab davasına çağrıldı !
Ekonomi Bakanı, Reza Zarrab davasına çağrıldı !
Polisle çatışmaya giren maskeli bir kişi bacağından vuruldu !
Polisle çatışmaya giren maskeli bir kişi bacağından vuruldu !
Muğla'daki orman yangını hala söndürülemedi ! Asırlık ağaçlar kül oldu .
Muğla'daki orman yangını hala söndürülemedi ! Asırlık ağaçlar kül oldu .
Ankara-Bursa karayolundaki feci kaza. 7 kişi hayatını kaybetti !
Ankara-Bursa karayolundaki feci kaza. 7 kişi hayatını kaybetti !
Balıkesir'de Uzman Çavuş Şehit Oldu!
Balıkesir'de Uzman Çavuş Şehit Oldu!
2017 Polis Alım ilanı yayınlandı! 13 bin polis ne zaman alınacak
2017 Polis Alım ilanı yayınlandı! 13 bin polis ne zaman alınacak
Bolu'da Dev Yangın
Bolu'da Dev Yangın
TGT : Müslümanlar Kan ve Gözyaşı İle Zulüm Altında
TGT : Müslümanlar Kan ve Gözyaşı İle Zulüm Altında
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim