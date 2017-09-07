Avcılar ve Bahçelievler'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler ve Avcılar'da uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen şüphelilere ait önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

Polis helikopteri ve özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında söz konusu adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler, haklarında yakalama kararı verilen 14 şüpheliden 11'ini gözaltına aldı.

Operasyon doğrultusunda adreslerdeki aramalar devam ederken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.