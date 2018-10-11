AVCILAR'DA MOBİL OKUL TİMLERİNDEN UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber: Çağatay KENARLI/İSTANBUL

Avcılar'da Mobil Okul Timleri (MOT) uyuşturucu satışı yaptıkları iddia edilen 1’i Irak uyruklu 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Bir miktar eroin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 300 liranın ele geçirildiği operasyonda, 1 şüpheli tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Avcılar’da önceki gün Mobil Okul Timleri (MOT) uyuşturucu madde sakladığı ve sattığı iddiası üzerine 2 şüpheli hakkında çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmada şüphelileri takibe aldı. Evden çıkan 2 şüpheli, polis ekiplerini fark edince kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan Y.G. ile Irak uyruklu W.M.H. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında bir miktar eroin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 300 lira ele geçirildi. Şüphelilerin kaldığı evde de arama yapan polis ekipleri 58 gram eroin ile hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Irak uyruklu W.M.H. çıkratıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, Y.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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POLİS KAMERASI

-Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin görüntüsü

-Şüphelilerin polis merkezine getirilmeleri

-Genel ve detaylar

