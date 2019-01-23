AVCILAR'DA MEŞRUBAT YÜKLÜ KAMYON DEVRİLDİ 

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ- Ersan SAN / İSTANBUL, ()

Avcılar'da meşrubat yüklü kamyon devrildi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza sabah saatlerinde Petrol Ofisi Caddesi üzerinde meydana geldi. 34 DN 5715 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi. Devrilen kamyondaki meşrubatlar yola saçılırken, kazada yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle cadde trafiğinde yoğunluk oluştu. Daha sonra olay yerine gelen vinç yardımıyla kamyon yoldan kaldırıldı.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yerinden görüntü

-Devrilen kamyondan görüntü

-Ekiplerden görüntü

-Trafikten görüntü

-Meşrubatlardan görüntü

-Genel ve detaylar

