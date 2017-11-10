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Avcılar'da korku dolu anlar ; Doğalgaz borusu patladı !

Bugün öğlen saatlerinde İstanbul Avcılar'da korku dolu anlar yaşandı.Avcılar'da doğalgaz borusu patladı ve birden yanmaya başladı.Alevler gazın kesilmesiyle söndürüldü.

10 Kasım 2017 Cuma 14:28
Avcılar'da korku dolu anlar ; Doğalgaz borusu patladı !

Bugün öğlen saatlerinde İstanbul Avcılar'da korku dolu anlar yaşandı.Avcılar Gümüşpala Mahallesi’nde doğalgaz borusu patladı.Sokağı patlamanın ardından alevler sardı.Alevler ana hattan gazın kesilmesiyle söndürülebildi.Bölge de itfaiye ve İGDAŞ'ın çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Avcılar Gümüşpala Mahallesi’ndeki patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor.Birden bire patlayan borunun bir anda alev alması mahalle sakinleri büyük korku yaşattı.Metrelerce yükselen alevler çevredeki araçlara ve evlere de zarar verdi.Patlamada herhangi bir can kaybı yaşanmazken bölgeye çok sayıda itfaiye ve İGDAŞ ekipleri gönderildi.

Bölgede itfaiye ve İGDAŞ ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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