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Avcılar'da çay kaşığıyla 120 bin TL'lik kablo çaldılar !

İstanbul Avcılar'da dün akşam saatlerinde akıl almaz bir olay yaşandı.Avcılar'da 120 bin liralık kablo yüklü kamyonu çay kaşığıyla çalıştırıp çalan hırsızlar polisler tarafından son anda yakalandı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 09:44
Avcılar'da çay kaşığıyla 120 bin TL'lik kablo çaldılar !

Avcılar Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde akıl almaz bir olay yaşandı.Avcılar'da 120 bin liralık kablo yüklü kamyonu çay kaşığıyla çalıştırıp çalan hırsızlar polisler tarafından son anda yakalandı.

Öğrenilen bilgilere göre 18 yaşından küçük R.D., S.K. ve N.C. isimli 3 şüpheli yüksek gerilim hattında kullanılmak üzere 34 UM 0850 plakalı kamyona yüklü olan yaklaşık 120 bin liralık kabloyu gözün kestirerek beklemeye başladı. Sürücünün arabadan inmesini bekleyen hırsızlar çay kaşığıyla kamyonu çalıştırarak olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Geriye döndüğünde kamyonun çalındığını gören şöfor  Ali Demir hemen polislere haber verdi. İhbar üzerine çalışmalar başlayan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri G-661 Sokak’ta görerek takip etmeye başladı. 

Polis ekipleri hırsızları kıskıvrak yakaladı.Polis merkezine götürülen şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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