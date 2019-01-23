ATM'LERDEN KART KOPYALAYAN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () İSTANBUL'da ATM'lerden banka müşterilerinin kartlarını kopyalayarak ulaştıkları bilgilerle, vatandaşların paralarını çeken 5 kişilik çete yakalandı. H.Y. isimli şüphelinin her para çekmeye gitmesinde dikkat çekmemek için 8 yaşındaki oğlunu da yanına aldığı bankamatik kameralarına yansıdı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine banka kartlarından bilgileri dışında para çekildiğini belirten vatandaşlar polis ekiplerine şikayetçi oldu. Polis ekipleri paraların çekildiği bankaları tespit ederek şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı incelemede bankaların ATM cihazlarına kart kopyalama cihazı yerleştirerek banka müşterilerinin kart bilgilerine ulaşarak, daha sonra kendi hazırladıkları kartlarla vatandaşların paralarını çeken 5 kişilik bir şebekeyi belirledi. Polis ekipleri 3-7 Ocak tarihlerinde şüphelilerin banka ATM’lerine taktıkları kamera sistemini söktükleri sırada yapılan operasyonda H.Y., İ.D., Y.E., O.U. ve H.E.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

315 KİŞİNİN KART BİLGİLERİ ELE GEÇİRİLDİ

Siber polis yaptığı incelemede şüphelilerin 315 kişinin kimlik bilgilerine ulaştığını bu yolla ilk belirlemelere göre 456 bin liralık vurgun yapıldığını tespit etti.

DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN 8 YAŞINDAKİ OĞLUNU KULLANMIŞ

Öte yandan H.Y. isimli şüphelinin her para çekmeye gitmesinde dikkat çekmemek için 8 yaşındaki oğlunu da yanına aldığı bankamatik kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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(Bankamatik Kamerası)

-Şüphelilerin para çekmesi

-H.Y.'nin oğlu ile birlikte para çekmesi

-Genel ve detaylar

(AKTÜEL)

-Ele geçirilen malzemeler

-Kartlar

-Kamera düzenekleri

-Kart şifrelerini çalmaya yarayan kamera sistemi

-Genel ve detaylar



